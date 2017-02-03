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أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

أدرجت كيانات إيرانية تتمركز في الإمارات ولبنان والصين

فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على 13 فرداً و12 كياناً بموجب القانون الأمريكي لمعاقبة إيران، وذلك بعد أيام من توجيه البيت الأبيض "تحذيراً رسمياً" لطهران بشأن إجرائها اختباراً على صاروخ باليستي وغير ذلك من الأنشطة.

وبحسب رويترز أدرجت وزارة الخزانة في بيان على موقعها على الإنترنت الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات والذين يتمركز بعضهم في الإمارات العربية المتحدة ولبنان والصين.

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أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران
سبق

فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على 13 فرداً و12 كياناً بموجب القانون الأمريكي لمعاقبة إيران، وذلك بعد أيام من توجيه البيت الأبيض "تحذيراً رسمياً" لطهران بشأن إجرائها اختباراً على صاروخ باليستي وغير ذلك من الأنشطة.

وبحسب رويترز أدرجت وزارة الخزانة في بيان على موقعها على الإنترنت الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات والذين يتمركز بعضهم في الإمارات العربية المتحدة ولبنان والصين.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
07:29 PM
أدرجت كيانات إيرانية تتمركز في الإمارات ولبنان والصين

أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

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بندر الدوشي - واشنطن
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22,750

فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على 13 فرداً و12 كياناً بموجب القانون الأمريكي لمعاقبة إيران، وذلك بعد أيام من توجيه البيت الأبيض "تحذيراً رسمياً" لطهران بشأن إجرائها اختباراً على صاروخ باليستي وغير ذلك من الأنشطة.

وبحسب رويترز أدرجت وزارة الخزانة في بيان على موقعها على الإنترنت الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات والذين يتمركز بعضهم في الإمارات العربية المتحدة ولبنان والصين.

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