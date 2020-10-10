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أمريكي ينال جائزة "نوبل" في العلوم الاقتصادية

عن بحثه المقدّم في مجال "الاقتصاد السلوكي"

تمكّن الاقتصادي الأمريكي "ريتشارد ثالر" من حصد جائزة "نوبل" في العلوم الاقتصادية لعام 2017، عن بحثه في مجال الاقتصاد السلوكي، وسدّ الفجوة بين الاقتصاد وعلم النفس.

وقالت لجنة التحكيم في بيانها: محدودية النزعة العقلانية، والأولويات الاجتماعية، وضعف السيطرة على النفس، سمات بشرية أوضح البحث كيف تؤثر بشكل منهجي على القرارات الفردية، وكذا الأسواق.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز المعتاد في العاشر من ديسمبر القادم، بالتزامن مع ذكرى وفاة مؤسس جائزة "نوبل".

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أمريكي ينال جائزة "نوبل" في العلوم الاقتصادية
سبق

تمكّن الاقتصادي الأمريكي "ريتشارد ثالر" من حصد جائزة "نوبل" في العلوم الاقتصادية لعام 2017، عن بحثه في مجال الاقتصاد السلوكي، وسدّ الفجوة بين الاقتصاد وعلم النفس.

وقالت لجنة التحكيم في بيانها: محدودية النزعة العقلانية، والأولويات الاجتماعية، وضعف السيطرة على النفس، سمات بشرية أوضح البحث كيف تؤثر بشكل منهجي على القرارات الفردية، وكذا الأسواق.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز المعتاد في العاشر من ديسمبر القادم، بالتزامن مع ذكرى وفاة مؤسس جائزة "نوبل".

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
02:04 PM

أمريكي ينال جائزة "نوبل" في العلوم الاقتصادية

عن بحثه المقدّم في مجال "الاقتصاد السلوكي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّن الاقتصادي الأمريكي "ريتشارد ثالر" من حصد جائزة "نوبل" في العلوم الاقتصادية لعام 2017، عن بحثه في مجال الاقتصاد السلوكي، وسدّ الفجوة بين الاقتصاد وعلم النفس.

وقالت لجنة التحكيم في بيانها: محدودية النزعة العقلانية، والأولويات الاجتماعية، وضعف السيطرة على النفس، سمات بشرية أوضح البحث كيف تؤثر بشكل منهجي على القرارات الفردية، وكذا الأسواق.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز المعتاد في العاشر من ديسمبر القادم، بالتزامن مع ذكرى وفاة مؤسس جائزة "نوبل".

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