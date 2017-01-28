أمسية ثقافية عن "أبو العلاء المعري" بالصالون العربي بلندن

تناولت أشعاره ومكانته الأدبية والبعد الفلسفي في أفكاره

أقام الصالون الثقافي العربي بالمركز الثقافي الإسلامي في لندن أمسية ثقافية عن أبي العلاء المعرى، وذلك خلال اللقاء السادس للصالون الذي عقد بمقر أكاديمية الملك فهد بلندن بحضور عدد من الأدباء والمهتمين وعدد من المبتعثين والمبتعثات السعوديين والعرب وعدد من الأكاديميين .

قدم الأمسية المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي الدكتور أحمد بن محمد الدبيان منوهاً بأهمية الأدب، ومشيراً إلى اختلافات المؤرخين في أفكار أبي العلاء ونقولهم.

وتحدث فيها الدكتور نبيل الحيدري عن أبي العلاء وحياته وأشعاره وما وجه إليها من نقد، ومكانته الأدبية وتأثيره بالآداب الأخرى.

وقرأ الدكتور الحيدري على الحضور قطعة من أشعار أبي العلاء المعري وبيان مناحي الابتكار والبعد الفلسفي في المعاني لديه، كما أجاب على أسئلة الحضور ومداخلاتهم ووقع على مجموعة من نسخ الكتاب.

وأكد المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي في الختام على أهمية هذه اللقاءات لتوفير منصة للمناقشة والاستفادة خاصة للناطقين بالعربية في لندن، كما أن الصالون يتناول في كل لقاء شهري موضوعاً اجتماعيًا أو أدبيًا أو توعوياً أو شرعياً للمناقشة ولتوسيع المدارك حول الإسلام الحنيف والتاريخ والثقافة والتراث الإسلامي.