شهدت منطقة جازان اليوم أمطاراً استمرت لمدة خمس دقائق، أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ. وبدوره، دعا مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان، اللواء علي بن محمد العمري، المواطنين لتوخي الحذر والحيطة أثناء موجات العواصف والأمطار، خاصة في المناطق المفتوحة. كما حذَّر من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل، وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني. وقال مدير الدفاع المدني بجازان إن جميع فرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج من الأمطار والسيول.

بالصور .. أمطار الـ 5 دقائق تنعش أرض جازان وتُنقّي الأجواء من الأتربة فهد كاملي سبق 2017-08-09 شهدت منطقة جازان اليوم أمطاراً استمرت لمدة خمس دقائق، أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ.



وبدوره، دعا مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان، اللواء علي بن محمد العمري، المواطنين لتوخي الحذر والحيطة أثناء موجات العواصف والأمطار، خاصة في المناطق المفتوحة.



كما حذَّر من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل، وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني.



وقال مدير الدفاع المدني بجازان إن جميع فرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج من الأمطار والسيول.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438 11:12 PM

بالصور .. أمطار الـ 5 دقائق تنعش أرض جازان وتُنقّي الأجواء من الأتربة الدفاع المدني يحذّر من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل





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شهدت منطقة جازان اليوم أمطاراً استمرت لمدة خمس دقائق، أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ.



وبدوره، دعا مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان، اللواء علي بن محمد العمري، المواطنين لتوخي الحذر والحيطة أثناء موجات العواصف والأمطار، خاصة في المناطق المفتوحة.



كما حذَّر من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل، وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني.



وقال مدير الدفاع المدني بجازان إن جميع فرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج من الأمطار والسيول.