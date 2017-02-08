أمطار غزيرة على مركز المحاني وقراه

يشهد مركز المحاني شمالي محافظة الطائف وقراه هطول أمطار غزيرة.
شمل هطول الأمطار مناطق : "عشيرة مكتن، والفريع، والنجيل، والحفاير، والماجدية".
يشهد مركز المحاني شمالي محافظة الطائف وقراه هطول أمطار غزيرة.
شمل هطول الأمطار مناطق : "عشيرة مكتن، والفريع، والنجيل، والحفاير، والماجدية".
يشهد مركز المحاني شمالي محافظة الطائف وقراه هطول أمطار غزيرة.
شمل هطول الأمطار مناطق : "عشيرة مكتن، والفريع، والنجيل، والحفاير، والماجدية".
يشهد مركز المحاني شمالي محافظة الطائف وقراه هطول أمطار غزيرة.
شمل هطول الأمطار مناطق : "عشيرة مكتن، والفريع، والنجيل، والحفاير، والماجدية".