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أمن الأفلاج يضبط آسيوياً حاول تهريب خادمة أثيوبية للرياض

تعد ثاني واقعة من نوعها خلال 5 أيام

 تمكّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، صباح اليوم -الإثنين - من ضبط مقيم من جنسية آسيوية حاول تهريب أفريقية بهوية عائلته.

وأوضح مصدر أمني لـ"سبق" أن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بنقطة تفتيش الأفلاج اشتبهوا صباح اليوم الإثنين في مركبة من نوع "كورولا" قادمة من مدينة الخميس باتجاه مدينة الرياض يقودها مقيم من جنسية آسيوية، وبرفقته سيدة حاولت التضليل على رجال الأمن بأنها زوجته وذلك بإبراز هوية إقامة عائلة.

وأضاف المصدر : بالتحقيق مع المتهم واستجوابه اتضح أن السيدة المرافقة له خادمة من جنسية إثيوبية عليها بلاغ هروب من كفيلها، حاول تهريبها لمدينة الرياض، مبيناً أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه ومرافقته للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

يذكر أن هذه الحادثة الثانية خلال خمسة أيام والتي تمكّن فيها رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج من ضبط عمالة أجنبية تحاول التضليل بعوائل لتهريب الخادمات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمن الأفلاج يضبط آسيوياً حاول تهريب خادمة أثيوبية للرياض
سبق

 تمكّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، صباح اليوم -الإثنين - من ضبط مقيم من جنسية آسيوية حاول تهريب أفريقية بهوية عائلته.

وأوضح مصدر أمني لـ"سبق" أن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بنقطة تفتيش الأفلاج اشتبهوا صباح اليوم الإثنين في مركبة من نوع "كورولا" قادمة من مدينة الخميس باتجاه مدينة الرياض يقودها مقيم من جنسية آسيوية، وبرفقته سيدة حاولت التضليل على رجال الأمن بأنها زوجته وذلك بإبراز هوية إقامة عائلة.

وأضاف المصدر : بالتحقيق مع المتهم واستجوابه اتضح أن السيدة المرافقة له خادمة من جنسية إثيوبية عليها بلاغ هروب من كفيلها، حاول تهريبها لمدينة الرياض، مبيناً أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه ومرافقته للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

يذكر أن هذه الحادثة الثانية خلال خمسة أيام والتي تمكّن فيها رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج من ضبط عمالة أجنبية تحاول التضليل بعوائل لتهريب الخادمات.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
04:52 PM
تعد ثاني واقعة من نوعها خلال 5 أيام

أمن الأفلاج يضبط آسيوياً حاول تهريب خادمة أثيوبية للرياض

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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 تمكّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، صباح اليوم -الإثنين - من ضبط مقيم من جنسية آسيوية حاول تهريب أفريقية بهوية عائلته.

وأوضح مصدر أمني لـ"سبق" أن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بنقطة تفتيش الأفلاج اشتبهوا صباح اليوم الإثنين في مركبة من نوع "كورولا" قادمة من مدينة الخميس باتجاه مدينة الرياض يقودها مقيم من جنسية آسيوية، وبرفقته سيدة حاولت التضليل على رجال الأمن بأنها زوجته وذلك بإبراز هوية إقامة عائلة.

وأضاف المصدر : بالتحقيق مع المتهم واستجوابه اتضح أن السيدة المرافقة له خادمة من جنسية إثيوبية عليها بلاغ هروب من كفيلها، حاول تهريبها لمدينة الرياض، مبيناً أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه ومرافقته للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

يذكر أن هذه الحادثة الثانية خلال خمسة أيام والتي تمكّن فيها رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج من ضبط عمالة أجنبية تحاول التضليل بعوائل لتهريب الخادمات.

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