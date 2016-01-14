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أمن المنشآت تضبط وافداً بحوزنه 959 قارورة مسكر بالظهران

تم تسليم المضبوطات والمركبة لجهة الاختصاص

تمكن منسوبو أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية في أحد مراكز الضبط الأمني بالظهران، من القبض على مركبة بقيادة عامل هندي بداخلها كمية كبيرة من المسكرات.
 
وأوضح قائد أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية اللواء سعد بن محمد الغامدي أن منسوبي أمن المنشآت في أحد مراكز الضبط الأمني بالظهران اشتبهوا في قائد مركبة من الجنسية الهندية وتم إيقافه وبتفتيش المركبة التي كان يستقلها وعثر بداخلها على عدد" ٩٥٩ " قارورة مسكر.
 
وبين الغامدي أنه تم جرد المضبوطات وتحريزها ومن ثم تسليم المركبة وقائدها والمضبوطات للجهة المختصة لإكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
 
وأكد أن الجهات الأمنية تقف لهم بالمرصاد وتضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن ومكتسباته والنيل من شبابه.

 

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أمن المنشآت تضبط وافداً بحوزنه 959 قارورة مسكر بالظهران
سبق

تمكن منسوبو أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية في أحد مراكز الضبط الأمني بالظهران، من القبض على مركبة بقيادة عامل هندي بداخلها كمية كبيرة من المسكرات.
 
وأوضح قائد أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية اللواء سعد بن محمد الغامدي أن منسوبي أمن المنشآت في أحد مراكز الضبط الأمني بالظهران اشتبهوا في قائد مركبة من الجنسية الهندية وتم إيقافه وبتفتيش المركبة التي كان يستقلها وعثر بداخلها على عدد" ٩٥٩ " قارورة مسكر.
 
وبين الغامدي أنه تم جرد المضبوطات وتحريزها ومن ثم تسليم المركبة وقائدها والمضبوطات للجهة المختصة لإكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
 
وأكد أن الجهات الأمنية تقف لهم بالمرصاد وتضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن ومكتسباته والنيل من شبابه.

 

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
12:08 AM
تم تسليم المضبوطات والمركبة لجهة الاختصاص

أمن المنشآت تضبط وافداً بحوزنه 959 قارورة مسكر بالظهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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39,849

تمكن منسوبو أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية في أحد مراكز الضبط الأمني بالظهران، من القبض على مركبة بقيادة عامل هندي بداخلها كمية كبيرة من المسكرات.
 
وأوضح قائد أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية اللواء سعد بن محمد الغامدي أن منسوبي أمن المنشآت في أحد مراكز الضبط الأمني بالظهران اشتبهوا في قائد مركبة من الجنسية الهندية وتم إيقافه وبتفتيش المركبة التي كان يستقلها وعثر بداخلها على عدد" ٩٥٩ " قارورة مسكر.
 
وبين الغامدي أنه تم جرد المضبوطات وتحريزها ومن ثم تسليم المركبة وقائدها والمضبوطات للجهة المختصة لإكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
 
وأكد أن الجهات الأمنية تقف لهم بالمرصاد وتضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن ومكتسباته والنيل من شبابه.

 

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