"أمن جدة" يطيح بشخصين انتحلا صفة "رجال الأمن" وسلبا مقيمين

​عُثر بحوزتهما على أجهزة اتصال لاسلكية

أطاحت دوريات الأمن بجدة بشخصين انتحلا صفة "رجال أمن" وسلبا بعض المقيمين العاملين في المحلات التجارية.

وأوضح الناطق باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن الدوريات السرية بدوريات الأمن بمحافظة جدة ضبطت شخصين في العقد الثالث والرابع من العمر بحوزتهما أجهزة اتصال لاسلكية، متهمين بانتحال صفة رجال الأمن وسلب المقيمين والعاملين بالمحال التجارية.

وأشار إلى أنه تم إيقافهما بمركز شرطة الشمالية بعد اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية، ومن ثم إحالتهما لهيئة التحقيق والإدعاء العام.