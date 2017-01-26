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أمن طرق المدينة يباشر حالة دهس ويطيح بالجاني خلال مدة وجيزة

كلاهما مقيمان عربيان.. والتحقيقات مستمرة

تمكنت دوريات أمن طرق المدينة - ينبع السريع التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة من ضبط مقيم عربي دهس شخصاً من نفس جنسيته وذلك خلال مدة وجيزة من خلال عمل أمني مميز.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، تسبب المقيم في دهس شخص من جنسيته والذي يعمل معه بنفس الشاحنة ورغم شح المعلومات المتوفرة إلا أنه اتضح من خلال معاينة موقع الحادث أن الدهس بواسطة شاحنة وبعد تمشيط مناطق عمل الدوريات اتضح وجود شاحنة بعيدة عن الطريق متوقفة.

وأضافت المصادر: بتفتيش الشخص ومعاينة الشاحنة اتضح وجود آثار للدم بإطارات الشاحنة وكذلك عثر معه على الأوراق الثبوتية للشخص المتوفى حيث ذكر بعد القبض عليه أنه لم ينتبه له أثناء دهسه.

وأردفت المصادر أن المقبوض عليه أفاد لرجال الأمن أنه وزميله كانا نائمين وعندما أفاق قام بتشغيل الشاحنة ومشى بها ظناً منه أن زميله نائم بالمرتبة الخلفية للشاحنة ولم يلاحظ ذلك إلا بعد أن سار 300 كيلومتر، وفق قوله، وقد تم تسليمه لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

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أمن طرق المدينة يباشر حالة دهس ويطيح بالجاني خلال مدة وجيزة
سبق

تمكنت دوريات أمن طرق المدينة - ينبع السريع التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة من ضبط مقيم عربي دهس شخصاً من نفس جنسيته وذلك خلال مدة وجيزة من خلال عمل أمني مميز.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، تسبب المقيم في دهس شخص من جنسيته والذي يعمل معه بنفس الشاحنة ورغم شح المعلومات المتوفرة إلا أنه اتضح من خلال معاينة موقع الحادث أن الدهس بواسطة شاحنة وبعد تمشيط مناطق عمل الدوريات اتضح وجود شاحنة بعيدة عن الطريق متوقفة.

وأضافت المصادر: بتفتيش الشخص ومعاينة الشاحنة اتضح وجود آثار للدم بإطارات الشاحنة وكذلك عثر معه على الأوراق الثبوتية للشخص المتوفى حيث ذكر بعد القبض عليه أنه لم ينتبه له أثناء دهسه.

وأردفت المصادر أن المقبوض عليه أفاد لرجال الأمن أنه وزميله كانا نائمين وعندما أفاق قام بتشغيل الشاحنة ومشى بها ظناً منه أن زميله نائم بالمرتبة الخلفية للشاحنة ولم يلاحظ ذلك إلا بعد أن سار 300 كيلومتر، وفق قوله، وقد تم تسليمه لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
11:54 PM
كلاهما مقيمان عربيان.. والتحقيقات مستمرة

أمن طرق المدينة يباشر حالة دهس ويطيح بالجاني خلال مدة وجيزة

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
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8,268

تمكنت دوريات أمن طرق المدينة - ينبع السريع التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة من ضبط مقيم عربي دهس شخصاً من نفس جنسيته وذلك خلال مدة وجيزة من خلال عمل أمني مميز.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، تسبب المقيم في دهس شخص من جنسيته والذي يعمل معه بنفس الشاحنة ورغم شح المعلومات المتوفرة إلا أنه اتضح من خلال معاينة موقع الحادث أن الدهس بواسطة شاحنة وبعد تمشيط مناطق عمل الدوريات اتضح وجود شاحنة بعيدة عن الطريق متوقفة.

وأضافت المصادر: بتفتيش الشخص ومعاينة الشاحنة اتضح وجود آثار للدم بإطارات الشاحنة وكذلك عثر معه على الأوراق الثبوتية للشخص المتوفى حيث ذكر بعد القبض عليه أنه لم ينتبه له أثناء دهسه.

وأردفت المصادر أن المقبوض عليه أفاد لرجال الأمن أنه وزميله كانا نائمين وعندما أفاق قام بتشغيل الشاحنة ومشى بها ظناً منه أن زميله نائم بالمرتبة الخلفية للشاحنة ولم يلاحظ ذلك إلا بعد أن سار 300 كيلومتر، وفق قوله، وقد تم تسليمه لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

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