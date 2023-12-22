أمن طرق ظهران الجنوب يقبض على مجهول بحوزته 148 حبة كبتاجون ومبلغ مالي

لا تزال التحقيقات جارية لإكمال إجراءات إحالته إلى الجهات المختصة

تمكنت دوريات أمن الطرق بمحافظة ظهران الجنوب، من القبض على أحد مجهولي الهوية في مركز الحرجة في عسير، وكان بحوزته حبوب مخدرة ومبلغ مالي.



وفي التفاصيل، أن دوريات أمن الطرق بمحافظة ظهران الجنوب وأثناء أداء مهامها على الطريق الدولي أبها - نجران، اشتبهت بشخص في أحد الجبال المحاذية للطريق يتحرك بشكل لافت، وبعد ملاحقته من قِبل أفراد الدورية تمكنت من القبض عليه، بعد مطاردة استمرت لأكثر من ساعة.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 148 حبة كبتاجون ومبلغ 3200 ريال من ذوي البشرة السمراء وبلا هوية، ولا تزال التحقيقات جارية لإكمال إجراءات إحالته للجهات المختصة.



