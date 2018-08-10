أمير الحدود الشمالية يقف على برامج وخدمات "هدية"

اطلع أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، خلال زيارته التفقدية لمركز استقبال الحجاج، التابع لوزارة الحج، بمنفذ جديدة عرعر، على برامج وخدمات جمعية "هدية الحاج والمعتمر" الخيرية، التي تقدمها لضيوف الرحمن، لحظة وصولهم إلى أراضي المملكة العربية السعودية، بإشراف وزارة الحج والعمرة.

وأشاد بجهود العاملين بالجمعية، وحسن معاملتهم لضيوف الرحمن في الأعوام السابقة، مبديًا إعجابه بالطرق الحديثة التي تتبعها جمعية هدية في تقديم الخدمات والمنتجات الإبداعية التي يهدونها.

وأكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ على خدمة الحجاج، وتسهيل أمورهم، حتى يؤدوا الفريضة، ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين .

من جهته، قال مدير فرع جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، بالحدود الشمالية، فرحان بن كنعان السويلمي، إن الجمعية درجت على إيصال خدماتها لجميع المنافذ الحدودية مع كافة دول الجوار، حيث يقطع أسطول ناقلات جمعية هدية المبردة قرابة عشرين ألف كيلومتر شمالاً، وجنوبًا، وشرقًا، وغربًا؛ لإيصال الخير واستقبال ضيوف الرحمن؛ لتقديم خدمات السقيا والإطعام والمنتجات والهدايا المتنوعة التي تعينهم على أداء الفريضة، كالمظلات الشمسية والمسبحة والنظارات الشمسية والملابس المضغوطة والأحرام المضغوط، بجانب الكتيبات التي تذكرهم بالسنن النبوية المطهرة وطريقة أداء المناسك، والتي استعرضها أمير منطقة الحدود الشمالية، أثناء زيارته التفقدية الاثنين الماضي، للمنفذ الحدودي مع دولة العراق الشقيقة.

ووجه الشكر والتقدير له على ثناءه العاطر على الجمعية وبرامجها ومنتجاتها، والذي كان له أكبر الأثر في نفوس العاملين .

ولفت إلى أن تقديم هذه الخدمات يتم بالتعاون مع أبناء منطقة عرعر الكرام، من مختلف الجهات الحكومية، وعلى رأسها ممثل وزارة الحج والعمرة بالمنطقة، سعود الحايطي، وبقية ممثلي الجهات، الذين لم يتوانوا لحظة عن المشاركة في تقديم الخدمة، وكذلك جهود الخيرين من أبناء المملكة، الذين أسهموا في نجاح برامج وخدمات الجمعية التي امتدت لجميع أنحاء المملكة، تحقيقًا لتطلعات حكومتنا الرشيدة المتمثلة في رؤية 2030 .

يذكر أن جمعية "هدية الحاج والمعتمر" الخيرية، تأسست قبل نحو ثماني سنوات، بجهود تطوعية تخصصت في تقديم خدمات إنسانية تسهل للحاج والمعتمر والزائر أداء مناسكه، وتحول الجهود الخيرة والمساهمات المباركة إلى خدمات متميزة من خلال التطوير والإبداع وسرعة الاستجابة بكفاءة وفعالية وفق المعايير العالمية.