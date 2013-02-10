أمير الرياض يُدشّن مشروعات بالأفلاج تتجاوز قيمتها نصف مليار ريال

خلال زيارته للمحافظة الأسبوع المقبل

يُدشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأسبوع القادم، في محافظة الأفلاج عددا من المشروعات التعليمية والبلدية والتنموية تجاوزت قيمتها 548 مليونا، في إطار الجولات التي يقوم بها لمحافظات المنطقة.

وتم إعداد برنامج حافل لزيارة أمير الرياض للمحافظة التي يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين، ويُدشّن عددا من المشروعات ويُشرف حفل الأهالي.

وبهذه المناسبة رحب أهالي الأفلاج بزيارة أمير منطقة الرياض للمحافظة، مؤكدين أن زيارته تحمل بشائر الخير لأبناء المحافظة وترسم ترابط الشعب والقيادة الرشيدة، إضافة إلى أثرها الإيجابي في نفوس الجميع.