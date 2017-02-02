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أمير الرياض يدشّن مشروعات بـ243 مليون ريال في حوطة بني تميم

ترأس اجتماع المجلسين البلدي والمحلي وحضر حفلاً أقامه الأهالي

قام أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بزيارة لمحافظة حوطة بني تميم، اليوم الخميس، التقى خلالها رؤساء الدوائر الحكومية والمسؤولين والوجهاء والأهالي وأعضاء المجلس البلدي والمحلي، ودشن عددًا من المشروعات التنموية التي بلغت تكلفتها المالية أكثر 243 مليون ريال.

وكان أمير الرياض قد قام صباح اليوم الخميس بجولة في حوطة بني تميم استهلها بزيارة لمقر المحافظة وكان في استقباله محافظ الحوطة محمد بن عامر الخرصان ورؤساء الدوائر الحكومية ومسؤولي المحافظة والوجهاء والأهالي.

وبعد الاستقبال، ترأس أمير المنطقة اجتماع المجلسين البلدي والمحلي، وحضر حفل الأهالي بمركز احتفالات بلدية حوطة بني تميم، والذي تخللته قصائد شعرية، وأناشيد وطنية.

وتم تقديم عرض مرئي تكلم عن عن أصالة الماضي وجمال المستقبل محاكياً التطورات التي حظيت بها المحافظة والمشاريع التنموية بها.

ودشن أمير الرياض عدداً من المشروعات في قطاعات التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق بلغت تكلفتها أكثر من 109 ملايين ريال، كما دشن مشاريع تابعة لبلديات الحوطة بلغت تكلفتها أكثر من 114 مليون ريال وغيرها من المشاريع التنموية، وقام بعد تدشين جائزة حوطة بني تميم للتفوق العلمي، بتوزيع الجوائز على الفائزين بها.   

ورحب مدير التعليم سعود العثمان، في كلمة الأهالي، بأمير الرياض ومرافقيه وأكد أن زيارته تجسد قصة توأمة حب وولاء بين أهالي المحافظة وقيادتهم، مشيداً بتلبية أمير الرياض لدعوة الشيخ علي البرغش وتدشين جائزة حوطة بني تميم للتفوق العلمي وتكريم الفائزين بها.

من ناحيته، أعرب أمير المنطقة عن سعادته بلقاء الأهالي ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد.

وأكد أن محافظة حوطة بني تميم مشهود لها بوقفاتها المميزة مع الدولة السعودية في مراحلها المتعددة، كما أن لها في عهد المؤسس دوراً بارزاً في التوحيد لهذا الكيان الذي يحظى بقيادة واضحة راسخة تسعى لتقديم ما فيه خير للجميع  في كل جزء من هذا الوطن .

بعد ذلك توجه في زيارة مماثلة لمحافظة الحريق لتدشين بعض المشروعات وحضور حفل الأهالي المعد بمناسبة الزيارة.

علي العرجاني الأفلاج مسلّم الهواملة الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يدشّن مشروعات بـ243 مليون ريال في حوطة بني تميم
سبق

قام أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بزيارة لمحافظة حوطة بني تميم، اليوم الخميس، التقى خلالها رؤساء الدوائر الحكومية والمسؤولين والوجهاء والأهالي وأعضاء المجلس البلدي والمحلي، ودشن عددًا من المشروعات التنموية التي بلغت تكلفتها المالية أكثر 243 مليون ريال.

وكان أمير الرياض قد قام صباح اليوم الخميس بجولة في حوطة بني تميم استهلها بزيارة لمقر المحافظة وكان في استقباله محافظ الحوطة محمد بن عامر الخرصان ورؤساء الدوائر الحكومية ومسؤولي المحافظة والوجهاء والأهالي.

وبعد الاستقبال، ترأس أمير المنطقة اجتماع المجلسين البلدي والمحلي، وحضر حفل الأهالي بمركز احتفالات بلدية حوطة بني تميم، والذي تخللته قصائد شعرية، وأناشيد وطنية.

وتم تقديم عرض مرئي تكلم عن عن أصالة الماضي وجمال المستقبل محاكياً التطورات التي حظيت بها المحافظة والمشاريع التنموية بها.

ودشن أمير الرياض عدداً من المشروعات في قطاعات التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق بلغت تكلفتها أكثر من 109 ملايين ريال، كما دشن مشاريع تابعة لبلديات الحوطة بلغت تكلفتها أكثر من 114 مليون ريال وغيرها من المشاريع التنموية، وقام بعد تدشين جائزة حوطة بني تميم للتفوق العلمي، بتوزيع الجوائز على الفائزين بها.   

ورحب مدير التعليم سعود العثمان، في كلمة الأهالي، بأمير الرياض ومرافقيه وأكد أن زيارته تجسد قصة توأمة حب وولاء بين أهالي المحافظة وقيادتهم، مشيداً بتلبية أمير الرياض لدعوة الشيخ علي البرغش وتدشين جائزة حوطة بني تميم للتفوق العلمي وتكريم الفائزين بها.

من ناحيته، أعرب أمير المنطقة عن سعادته بلقاء الأهالي ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد.

وأكد أن محافظة حوطة بني تميم مشهود لها بوقفاتها المميزة مع الدولة السعودية في مراحلها المتعددة، كما أن لها في عهد المؤسس دوراً بارزاً في التوحيد لهذا الكيان الذي يحظى بقيادة واضحة راسخة تسعى لتقديم ما فيه خير للجميع  في كل جزء من هذا الوطن .

بعد ذلك توجه في زيارة مماثلة لمحافظة الحريق لتدشين بعض المشروعات وحضور حفل الأهالي المعد بمناسبة الزيارة.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
05:16 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
06:22 AM
ترأس اجتماع المجلسين البلدي والمحلي وحضر حفلاً أقامه الأهالي

أمير الرياض يدشّن مشروعات بـ243 مليون ريال في حوطة بني تميم

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مجموعة من المحررين - الرياض
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6,396

قام أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بزيارة لمحافظة حوطة بني تميم، اليوم الخميس، التقى خلالها رؤساء الدوائر الحكومية والمسؤولين والوجهاء والأهالي وأعضاء المجلس البلدي والمحلي، ودشن عددًا من المشروعات التنموية التي بلغت تكلفتها المالية أكثر 243 مليون ريال.

وكان أمير الرياض قد قام صباح اليوم الخميس بجولة في حوطة بني تميم استهلها بزيارة لمقر المحافظة وكان في استقباله محافظ الحوطة محمد بن عامر الخرصان ورؤساء الدوائر الحكومية ومسؤولي المحافظة والوجهاء والأهالي.

وبعد الاستقبال، ترأس أمير المنطقة اجتماع المجلسين البلدي والمحلي، وحضر حفل الأهالي بمركز احتفالات بلدية حوطة بني تميم، والذي تخللته قصائد شعرية، وأناشيد وطنية.

وتم تقديم عرض مرئي تكلم عن عن أصالة الماضي وجمال المستقبل محاكياً التطورات التي حظيت بها المحافظة والمشاريع التنموية بها.

ودشن أمير الرياض عدداً من المشروعات في قطاعات التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق بلغت تكلفتها أكثر من 109 ملايين ريال، كما دشن مشاريع تابعة لبلديات الحوطة بلغت تكلفتها أكثر من 114 مليون ريال وغيرها من المشاريع التنموية، وقام بعد تدشين جائزة حوطة بني تميم للتفوق العلمي، بتوزيع الجوائز على الفائزين بها.   

ورحب مدير التعليم سعود العثمان، في كلمة الأهالي، بأمير الرياض ومرافقيه وأكد أن زيارته تجسد قصة توأمة حب وولاء بين أهالي المحافظة وقيادتهم، مشيداً بتلبية أمير الرياض لدعوة الشيخ علي البرغش وتدشين جائزة حوطة بني تميم للتفوق العلمي وتكريم الفائزين بها.

من ناحيته، أعرب أمير المنطقة عن سعادته بلقاء الأهالي ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد.

وأكد أن محافظة حوطة بني تميم مشهود لها بوقفاتها المميزة مع الدولة السعودية في مراحلها المتعددة، كما أن لها في عهد المؤسس دوراً بارزاً في التوحيد لهذا الكيان الذي يحظى بقيادة واضحة راسخة تسعى لتقديم ما فيه خير للجميع  في كل جزء من هذا الوطن .

بعد ذلك توجه في زيارة مماثلة لمحافظة الحريق لتدشين بعض المشروعات وحضور حفل الأهالي المعد بمناسبة الزيارة.

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