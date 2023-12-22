النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

أمير الرياض يدشن مشروعات جامعة شقراء بتكلفة 500 مليون ريال

وضع حجر الأساس للمجمع الأكاديمي في عفيف

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم الأربعاء مشروعات جامعة شقراء المجمعات الأكاديمية للطالبات: كليه العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي المجمع الأكاديمي للبنات في القويعية، المجمع الأكاديمي للبنين في حريملاء، المجمع الأكاديمي للبنات في ثادق، والمجمع الأكاديمي للبنات في ضرماء.

ووضع حجر الأساس للمجمع الأكاديمي في عفيف بالإضافة إلى الإعلان عن المرحلة الأخيرة لمشروعات الجامعة للطلاب التي من المتوقع الانتهاء منها عام 2017م وهي المدينة الجامعية في شقراء وتضم: كلية التربية، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية العلوم والآداب، ومبنى إدارة الجامعة والعمادات المساندة.

كما دشن مشروع الإسكان والموقع العام للمدينة الجامعية بشقراء. ومشروعات المدينة الجامعية للطلاب في الدوادمي تضم: كلية الهندسة، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية العلوم الطبية التطبيقية وتدشين الموقع العام بالمدينة الجامعية بالدوادمي. وذلك في مقر إمارة منطقة الرياض وبحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي ومدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري ووكلاء الجامعة وعدد من منسوبي جامعة شقراء ومحافظي محافظات حريملاء، القويعية، عفيف، ضرماء، ثادق، عفيف والدوادمي.

وقال أمير منطقة الرياض: سعيد جداً بتدشين جملة من مشاريع جامعة شقراء والمتضمنة مجمعات أكاديمية بمختلف محافظات منطقة الرياض بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال جسدت دعم القيادة الرشيدة للتعليم والاستثمار في المعرفة، وأضاف: هذه مشاريع الوطن لأبناء الوطن يجب المحافظة عليها وتسخيرها لتنمية عقول ومعارف شبابنا.

وبهذه المناسبة صرح مدير جامعة شقراء الدكتور عوض الأسمري: الشكر للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن نايف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع على ما بذلته حكومتنا من دعم سخي وميزانيات متوليه لبناء مرافق الجامعة في جميع محافظات النطاق الأكاديمي.

وأضاف مدير الجامعة أن تدشين سمو أمير منطقة الرياض يشكل الدافع الكبير لتشجيع التعليم الجامعي وبذل المزيد من العطاء، وهذا ليس بغريب من سموه حيث كان دائماً السؤال والمتابعة وتذليل كل الصعاب من أجل دعم أجيال المستقبل.

وأضاف: أمير منطقة الرياض يتابع مسيرة الطلاب والطالبات والعملية الأكاديمية شاملة ويحثنا على تذليل كل الصعاب والمشكلات وحلها دون تأخير، وهذا هو ديدن حكومتنا الرشيدة في تشجيع العمل الجامعي وتسليح جيل المستقبل بالعلم وحثهم على الابتكار والتطوير. حيث ستسهم هذه المرافق في توفير بيئة تعليمية رائدة للطلاب والطالبات وتحقيق أهداف القيادة الرشيدة في دعم الحركة التعليمية بالمملكة والنهوض بمؤسسات التعليم إلى أعلى مستويات الجودة والريادة.

وتأتي الرعاية الكريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر لتدشين مشروعات جامعة شقراء كأحد أوجه الدعم والاهتمام التي يوليها ولاة الأمر للتعليم الجامعي ومؤسساته التي شهدت نهضة ونقلة نوعية قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث كانت أحد أهم محاور الرؤية الوطنية 2030.

وشملت مشروعات جامعة شقراء الأكاديمية الجديدة عدداً من كليات البنات بمختلف التخصصات العلمية والتربوية والطبية والإدارية أنشئت لتستوعب كافة الطالبات في بيئة أكاديمية متميزة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض يدشن مشروعات جامعة شقراء بتكلفة 500 مليون ريال
سبق

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم الأربعاء مشروعات جامعة شقراء المجمعات الأكاديمية للطالبات: كليه العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي المجمع الأكاديمي للبنات في القويعية، المجمع الأكاديمي للبنين في حريملاء، المجمع الأكاديمي للبنات في ثادق، والمجمع الأكاديمي للبنات في ضرماء.

ووضع حجر الأساس للمجمع الأكاديمي في عفيف بالإضافة إلى الإعلان عن المرحلة الأخيرة لمشروعات الجامعة للطلاب التي من المتوقع الانتهاء منها عام 2017م وهي المدينة الجامعية في شقراء وتضم: كلية التربية، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية العلوم والآداب، ومبنى إدارة الجامعة والعمادات المساندة.

كما دشن مشروع الإسكان والموقع العام للمدينة الجامعية بشقراء. ومشروعات المدينة الجامعية للطلاب في الدوادمي تضم: كلية الهندسة، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية العلوم الطبية التطبيقية وتدشين الموقع العام بالمدينة الجامعية بالدوادمي. وذلك في مقر إمارة منطقة الرياض وبحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي ومدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري ووكلاء الجامعة وعدد من منسوبي جامعة شقراء ومحافظي محافظات حريملاء، القويعية، عفيف، ضرماء، ثادق، عفيف والدوادمي.

وقال أمير منطقة الرياض: سعيد جداً بتدشين جملة من مشاريع جامعة شقراء والمتضمنة مجمعات أكاديمية بمختلف محافظات منطقة الرياض بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال جسدت دعم القيادة الرشيدة للتعليم والاستثمار في المعرفة، وأضاف: هذه مشاريع الوطن لأبناء الوطن يجب المحافظة عليها وتسخيرها لتنمية عقول ومعارف شبابنا.

وبهذه المناسبة صرح مدير جامعة شقراء الدكتور عوض الأسمري: الشكر للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن نايف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع على ما بذلته حكومتنا من دعم سخي وميزانيات متوليه لبناء مرافق الجامعة في جميع محافظات النطاق الأكاديمي.

وأضاف مدير الجامعة أن تدشين سمو أمير منطقة الرياض يشكل الدافع الكبير لتشجيع التعليم الجامعي وبذل المزيد من العطاء، وهذا ليس بغريب من سموه حيث كان دائماً السؤال والمتابعة وتذليل كل الصعاب من أجل دعم أجيال المستقبل.

وأضاف: أمير منطقة الرياض يتابع مسيرة الطلاب والطالبات والعملية الأكاديمية شاملة ويحثنا على تذليل كل الصعاب والمشكلات وحلها دون تأخير، وهذا هو ديدن حكومتنا الرشيدة في تشجيع العمل الجامعي وتسليح جيل المستقبل بالعلم وحثهم على الابتكار والتطوير. حيث ستسهم هذه المرافق في توفير بيئة تعليمية رائدة للطلاب والطالبات وتحقيق أهداف القيادة الرشيدة في دعم الحركة التعليمية بالمملكة والنهوض بمؤسسات التعليم إلى أعلى مستويات الجودة والريادة.

وتأتي الرعاية الكريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر لتدشين مشروعات جامعة شقراء كأحد أوجه الدعم والاهتمام التي يوليها ولاة الأمر للتعليم الجامعي ومؤسساته التي شهدت نهضة ونقلة نوعية قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث كانت أحد أهم محاور الرؤية الوطنية 2030.

وشملت مشروعات جامعة شقراء الأكاديمية الجديدة عدداً من كليات البنات بمختلف التخصصات العلمية والتربوية والطبية والإدارية أنشئت لتستوعب كافة الطالبات في بيئة أكاديمية متميزة.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
10:02 PM
وضع حجر الأساس للمجمع الأكاديمي في عفيف

أمير الرياض يدشن مشروعات جامعة شقراء بتكلفة 500 مليون ريال

A A A
سمران القثامي - شقراء
6
4,145

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم الأربعاء مشروعات جامعة شقراء المجمعات الأكاديمية للطالبات: كليه العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي المجمع الأكاديمي للبنات في القويعية، المجمع الأكاديمي للبنين في حريملاء، المجمع الأكاديمي للبنات في ثادق، والمجمع الأكاديمي للبنات في ضرماء.

ووضع حجر الأساس للمجمع الأكاديمي في عفيف بالإضافة إلى الإعلان عن المرحلة الأخيرة لمشروعات الجامعة للطلاب التي من المتوقع الانتهاء منها عام 2017م وهي المدينة الجامعية في شقراء وتضم: كلية التربية، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية العلوم والآداب، ومبنى إدارة الجامعة والعمادات المساندة.

كما دشن مشروع الإسكان والموقع العام للمدينة الجامعية بشقراء. ومشروعات المدينة الجامعية للطلاب في الدوادمي تضم: كلية الهندسة، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية العلوم الطبية التطبيقية وتدشين الموقع العام بالمدينة الجامعية بالدوادمي. وذلك في مقر إمارة منطقة الرياض وبحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي ومدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري ووكلاء الجامعة وعدد من منسوبي جامعة شقراء ومحافظي محافظات حريملاء، القويعية، عفيف، ضرماء، ثادق، عفيف والدوادمي.

وقال أمير منطقة الرياض: سعيد جداً بتدشين جملة من مشاريع جامعة شقراء والمتضمنة مجمعات أكاديمية بمختلف محافظات منطقة الرياض بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال جسدت دعم القيادة الرشيدة للتعليم والاستثمار في المعرفة، وأضاف: هذه مشاريع الوطن لأبناء الوطن يجب المحافظة عليها وتسخيرها لتنمية عقول ومعارف شبابنا.

وبهذه المناسبة صرح مدير جامعة شقراء الدكتور عوض الأسمري: الشكر للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن نايف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع على ما بذلته حكومتنا من دعم سخي وميزانيات متوليه لبناء مرافق الجامعة في جميع محافظات النطاق الأكاديمي.

وأضاف مدير الجامعة أن تدشين سمو أمير منطقة الرياض يشكل الدافع الكبير لتشجيع التعليم الجامعي وبذل المزيد من العطاء، وهذا ليس بغريب من سموه حيث كان دائماً السؤال والمتابعة وتذليل كل الصعاب من أجل دعم أجيال المستقبل.

وأضاف: أمير منطقة الرياض يتابع مسيرة الطلاب والطالبات والعملية الأكاديمية شاملة ويحثنا على تذليل كل الصعاب والمشكلات وحلها دون تأخير، وهذا هو ديدن حكومتنا الرشيدة في تشجيع العمل الجامعي وتسليح جيل المستقبل بالعلم وحثهم على الابتكار والتطوير. حيث ستسهم هذه المرافق في توفير بيئة تعليمية رائدة للطلاب والطالبات وتحقيق أهداف القيادة الرشيدة في دعم الحركة التعليمية بالمملكة والنهوض بمؤسسات التعليم إلى أعلى مستويات الجودة والريادة.

وتأتي الرعاية الكريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر لتدشين مشروعات جامعة شقراء كأحد أوجه الدعم والاهتمام التي يوليها ولاة الأمر للتعليم الجامعي ومؤسساته التي شهدت نهضة ونقلة نوعية قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث كانت أحد أهم محاور الرؤية الوطنية 2030.

وشملت مشروعات جامعة شقراء الأكاديمية الجديدة عدداً من كليات البنات بمختلف التخصصات العلمية والتربوية والطبية والإدارية أنشئت لتستوعب كافة الطالبات في بيئة أكاديمية متميزة.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,880
1200

1200

17 ديسمبر
5,352
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,733
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,067

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة