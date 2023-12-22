أمير الرياض يدشن مشروعات جامعة شقراء بتكلفة 500 مليون ريال

وضع حجر الأساس للمجمع الأكاديمي في عفيف

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم الأربعاء مشروعات جامعة شقراء المجمعات الأكاديمية للطالبات: كليه العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي المجمع الأكاديمي للبنات في القويعية، المجمع الأكاديمي للبنين في حريملاء، المجمع الأكاديمي للبنات في ثادق، والمجمع الأكاديمي للبنات في ضرماء.

ووضع حجر الأساس للمجمع الأكاديمي في عفيف بالإضافة إلى الإعلان عن المرحلة الأخيرة لمشروعات الجامعة للطلاب التي من المتوقع الانتهاء منها عام 2017م وهي المدينة الجامعية في شقراء وتضم: كلية التربية، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية العلوم والآداب، ومبنى إدارة الجامعة والعمادات المساندة.

كما دشن مشروع الإسكان والموقع العام للمدينة الجامعية بشقراء. ومشروعات المدينة الجامعية للطلاب في الدوادمي تضم: كلية الهندسة، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية العلوم الطبية التطبيقية وتدشين الموقع العام بالمدينة الجامعية بالدوادمي. وذلك في مقر إمارة منطقة الرياض وبحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي ومدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري ووكلاء الجامعة وعدد من منسوبي جامعة شقراء ومحافظي محافظات حريملاء، القويعية، عفيف، ضرماء، ثادق، عفيف والدوادمي.

وقال أمير منطقة الرياض: سعيد جداً بتدشين جملة من مشاريع جامعة شقراء والمتضمنة مجمعات أكاديمية بمختلف محافظات منطقة الرياض بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال جسدت دعم القيادة الرشيدة للتعليم والاستثمار في المعرفة، وأضاف: هذه مشاريع الوطن لأبناء الوطن يجب المحافظة عليها وتسخيرها لتنمية عقول ومعارف شبابنا.

وبهذه المناسبة صرح مدير جامعة شقراء الدكتور عوض الأسمري: الشكر للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن نايف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع على ما بذلته حكومتنا من دعم سخي وميزانيات متوليه لبناء مرافق الجامعة في جميع محافظات النطاق الأكاديمي.

وأضاف مدير الجامعة أن تدشين سمو أمير منطقة الرياض يشكل الدافع الكبير لتشجيع التعليم الجامعي وبذل المزيد من العطاء، وهذا ليس بغريب من سموه حيث كان دائماً السؤال والمتابعة وتذليل كل الصعاب من أجل دعم أجيال المستقبل.

وأضاف: أمير منطقة الرياض يتابع مسيرة الطلاب والطالبات والعملية الأكاديمية شاملة ويحثنا على تذليل كل الصعاب والمشكلات وحلها دون تأخير، وهذا هو ديدن حكومتنا الرشيدة في تشجيع العمل الجامعي وتسليح جيل المستقبل بالعلم وحثهم على الابتكار والتطوير. حيث ستسهم هذه المرافق في توفير بيئة تعليمية رائدة للطلاب والطالبات وتحقيق أهداف القيادة الرشيدة في دعم الحركة التعليمية بالمملكة والنهوض بمؤسسات التعليم إلى أعلى مستويات الجودة والريادة.

وتأتي الرعاية الكريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر لتدشين مشروعات جامعة شقراء كأحد أوجه الدعم والاهتمام التي يوليها ولاة الأمر للتعليم الجامعي ومؤسساته التي شهدت نهضة ونقلة نوعية قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث كانت أحد أهم محاور الرؤية الوطنية 2030.

وشملت مشروعات جامعة شقراء الأكاديمية الجديدة عدداً من كليات البنات بمختلف التخصصات العلمية والتربوية والطبية والإدارية أنشئت لتستوعب كافة الطالبات في بيئة أكاديمية متميزة.