أمير الرياض يدشن مشروعات في القويعية والمزاحمية بـ600 مليون ريال

أكد أن المحافظتين تحظيان باهتمام القيادة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطن

تصوير: عبدالملك سرور: دشن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مشروعات في القويعية بلغت قيمتها 491 مليون ريال، ومشروعات في المزاحمية بلغت 115 مليون ريال، إضافة إلى مشروعات يجري تنفيذها بلغت قيمتها في القويعية أكثر من مليارين و700 مليون، وأكثر من مليار في المزاحمية تنوعت بين مشاريع بلدية وطرق وكهرباء ومياه، بالإضافة إلى صحية ورياضية وتعليمية وتدريبية.



وكان أمير الرياض قد قام -صباح اليوم- بجولة في محافظتيْ القويعية والمزاحمية التقى خلالها في مبنى المحافظة رؤساءَ المحاكم والقضاة وكتّاب العدل ورؤساء المراكز ومسؤولي المحافظات المدنيين والعسكريين والأهالي.

واجتمع بأعضاء المجلسين البلدي والمحلي، وناقش معهم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال؛ بحضور المحافظ، ومديري عموم على مستوى منطقة الرياض في التعليم والصحة والزراعة والمياه والطرق.

واستمع الأمير فيصل بن بندر إلى مطالب المجلس البلدي والمحلي بكل محافظة، وناقش معهم تطلعاتهم والتحديات التي تواجهه، ومستقبل المحافظة.

وقدّم عرضاً مرئياً عن المشاريع الجاري تنفيذها وسير العمل فيها، وأبرز مقومات كل محافظة اقتصادياً وجغرافياً.

ورفع الأمير فيصل بن بندر الشكرَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد، على الدعم والعطاء السخي لمحافظات منطقة الرياض؛ مبيناً التوجيه الصادر عن خادم الحرمين الشريفين بالسعى للمواطن في مكانه.

وقال: "وقوف المسؤول على ما هو مسؤول عنه ومكلف به، أحد الأمور التي يجب أن نجعل منها منهجاً كاملاً لعملنا وتواصلنا المستمر".

وأضاف: "أرقام قيّمة المشاريع لا تعلو على المواطن وأهميته؛ فهو ركيزة أساسية في كل ما من شأنه أن يخدم المحافظة؛ فلا بد أن يكون ذراع خير ونماء للمحافظة".

وأردف: "دور الإمارة كبير في معالجة القضايا البلدية التي يعاني منها أهل المحافظة، والمسؤولية على الإمارة واضحة، وسنعمل على تلافي جميع المشاكل وتصحيح المسار".

وتابع: "الصراحة كانت مبدأنا في كل اجتماع وكان هناك تبادل للرأي ووضوح تام، وناقشنا الكثير من المواضيع التي تستفيد الجميع في مستقبلهم".



وحول دعم محافظة القويعية باعتبارها غنية بالمعادن لتحقق رؤية المملكة، ذكر أمير المنطقة أن القويعية معروفة بوجود الخير والمعادن، عدا ذلك دافع للعمل والتطلع إلى إيجاد ما هو مفيد لهذا المنتج.

وأوضح أن هناك تواصلاً مع وزارة الطاقة في هذا المجال؛ متمنياً التوفيق في الخطط والدراسات المستقبلية التي تُسهم في النهضة التنموية الشاملة.

وعن مصانع المزاحمية، أفاد بأنها تحت البحث الآن، ووقف شخصياً على بعضها، وسيوجد لها الحل اللازم؛ موضحاً أنها كلّفت مبالغ كبيرة مع ضرورة مراعاة ذلك؛ لكن ليس على حساب صحة المواطن وسلامته.

‏وتَضَمّن برنامج أمير منطقة الرياض حفلاً لأهالي كل محافظة على شرفه؛ ففي القويعية أقيم الحفل بمسرح البلدية، وألقيت فيه كلمة للأهالي ألقاها نيابة عنهم الدكتور سعد العريفي، رحّب فيها بسمو أمير الرياض؛ مؤكداً أن محافظة القويعية وأهلها يعملون ويجتهدون لتعزيز قوة الولاء وعمق الالتزام وأصالة المنهج، وامتداد الطاعة وتراصّ الصف ووحدة الكلمة ومكافحة الفكر الضال.

كما ألقيت القصائد الشعرية والأوبريت، وقُدّم فيلم عن تايخ المحافظة، كما شارك سموه الأهالي العرضةَ النجدية.

وألقى الأمير فيصل بن بندر كلمة في الحفل قال فيها: "أنا سعيد في هذا اليوم ‏أن أكون في هذه المحافظة العزيزة، والأهم من ذلك هو رؤيتكم والالتقاء بكم والاستماع إليكم والاطمئنان عليكم".

وأضاف: "جئت إليكم أحمل توجيهاً من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لكي أطمئن على هذه المحافظة وأهلها، وأرفع له -حفظه الله- إيضاحاً حول ذلك".

وأردف: "لقد وجدت -ولله الحمد- في إنسان هذه المحافظة الوجهَ البشوش والعمل المتناسق ‏والإيضاح الرائع لكل المتطلبات والشكر على ما أنجز".

وتابع: "بلا شك بلادنا أيها الإخوة تتكاتف مع بعضها، ويُعتبر أبناؤها أذرعاً مهمة ‏توصل كل عمل ناجح إلى مستواه الذي نطمح إليه، وأنتم أيها الإخوة لكم دور كبير ولكم مساهمة كبيرة في بناء مملكتنا الحبيبة على منهج واضح ‏وسليم؛ فأنتم أبناء رجال قدّموا أنفسهم في سبيل وحدة هذا الوطن الذي يتكون من مناطق عدة تشكّل كلٌّ منها دولة بحد ذاتها؛ لكن الوحدة والتوحد و‏التواجد مع بعضنا؛ جعلنا نكون دولة واحدة وأمة واحدة، نسعى دائماً في سبيل الخير وفي مجال الخير".

وقال أمير الرياض: "أدعو الله أن نوفق في خدمتكم، وأن نجعل من إنسان هذه المحافظة ومحافظات المنطقة عموماً والوطن ككل مناراً واضحاً وإشعاعاً قائماً بحد ذاته، يضيء للعالم مسيرة التوحيد والبناء أيها الإخوة، أرضكم ذهب، وأنتم من الذهب، وأرجو من الله لكم دوام التوفيق".

وفي المزاحمية، أقيم الحفل في مسرح فرع جامعة الملك سعود بالمزاحمية، وألقيت كلمة للأهالي ألقاها نيابة عنهم عبدالله التمامي، رحّب فيها بأمير منطقة الرياض؛ مثمناً جهوده في سبيل تطوير المحافظة؛ لتسهم في بناء الوطن مع بقية محافظاتها؛ مبيناً أن للزيارة أثرها في نفوس المواطنين، وبعدها أُلقيت القصائد وقُدّم فيلم عن المحافظة.

ثم ألقى الأمير فيصل بن بندر كلمة قال فيها: "أنا سعيد أن أكون بينكم هذا اليوم، ووجودي يمثل توجيهاً سامياً كريماً بأمر ملكي بأن يتواجد المسؤول دائماً في كل جزء من الوطن حسب مسؤولياته وحسب مهامه".

وأضاف: "المملكة وطن كبير في كل شيء، كبير في مساحته، وكبير في مواطنيه وأعماله ومواقفه التي ننشد من خلالها أن نكون في قمة العالم في أداء الواجبات علينا تجاه الإنسان في كل مكان؛ وبذلك نجد التسابق من أبناء الوطن وفي مقدمتنا القيادة الحكيمة التي تتبارى لخدمة الإنسان في هذه الأرض".

وأردف: "نحن لسنا معتادين على أحد؛ بل العكس؛ نقدم الخير والصلاح والإصلاح.. المزاحمية حَظِيت بعناية واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض، وتحملنا من بعده عِبأ كبيراً نتمنى أن نُرضي الله، ثم نُرضي قائدنا، ونبرئ ذمة ولي الأمر في كل الأعمال التي نقوم بها".

وتابع: "كل منا مطالب بأن يقدم لهذا الوطن الشيء الكثير، وأن يعمل ما بوسعه ليجعل منه نموذجاً، والأمن قائم والمواطن سيعيش آمناً، وهناك مَن يفديه بكل ما أوتي من قوة ليعيش بين أسرته آمناً مطمئناً، وننظر للمواطن باعتباره الذراع المهم في أداء هذا الواجب".