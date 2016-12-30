أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي الكبير غدًا السبت

نيابة عن ولي العهد

يرعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأسَيْ ولي العهد لجياد الإنتاج المحلي والمستورد، اللذين خُصص لهما الشوطان التاسع والعاشر، وذلك بميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية مساء غد السبت.



وأكد المدير العام لنادي الفروسية عادل بن عبد الله المزروع أن رعاية سمو ولي العهد، وتشريف أمير الرياض لهذا الحفل، يأتيان تأكيدًا لحرص القيادة على دعم وإبراز هذه الرياضة العريقة.



وأشار المزروع إلى أن نادي الفروسية أكمل جميع الترتيبات التي تكفل - بإذن الله - نجاح هذه المناسبة الكبيرة والمهمة، وخروجها بالمظهر المشرف.

ويتكون برنامج السباق من عشرة أشواط على النحو التالي :

- الشوط الأول على جائزة الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان - رحمه الله - لمسافة 1200 متر.

- الشوط الثاني على جائزة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل - رحمه الله - لمسافة 1200 متر.

- الشوط الثالث على جائزة الأمير عبدالله بن جلوي بن تركي - رحمه الله - لمسافة 1600 متر.

- الشوط الرابع على جائزة الأمير فهد بن جلوي بن تركي - رحمه الله - لمسافة 2400 متر.

- الشوط الخامس على جائزة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - رحمه الله - لمسافة 2000 متر.

- الشوط السادس على جائزة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي - رحمه الله - لمسافة 1400 متر.

- الشوط السابع على جائزة الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالله ( صنيتان ) رحمه الله لمسافة 1800 متر.

- الشوط الثامن على جائزة الأمير فهد بن إبراهيم بن مشاري - رحمه الله - لمسافة 1200 متر.

- الشوط التاسع على كأس ولي العهد لخيل الإنتاج ( الفئة الثانية ) لمسافة 2400 متر.

- الشوط العاشر على كأس ولي العهد للخيل المستوردة ( الفئة الثانية ) لمسافة 2400 متر.

