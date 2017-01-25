(تصوير: حسين العجيبي): استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز والمواطن محمد بن عقلة العنزي وذويه، الذين عفوا عن دم ابنهم لوجه الله تعالى. وسأل الأمير فيصل اللهَ العليَّ القدير أن يجعل ما قدموا في عفوهم بميزان حسناتهم، واصفًا عملهم بالموقف الرجولي الذي يدل على المنهج الصحيح، ‏وشيم أبناء هذا الوطن الغالي، مستشهدًا بقوله تعالى {فمن عفا وأصلح فأجره على الله}. وأعرب عن شكره للأمير تركي بن طلال على مساعيه الطيبة، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ هذا البلد، ويديم عليه أمنه وأمانه تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.

أمير الرياض يستقبل تركي بن طلال والمواطن محمد بن عقلة العنزي أحمد البراهيم سبق 2017-01-25 (تصوير: حسين العجيبي): استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز والمواطن محمد بن عقلة العنزي وذويه، الذين عفوا عن دم ابنهم لوجه الله تعالى.



وسأل الأمير فيصل اللهَ العليَّ القدير أن يجعل ما قدموا في عفوهم بميزان حسناتهم، واصفًا عملهم بالموقف الرجولي الذي يدل على المنهج الصحيح، ‏وشيم أبناء هذا الوطن الغالي، مستشهدًا بقوله تعالى {فمن عفا وأصلح فأجره على الله}.



وأعرب عن شكره للأمير تركي بن طلال على مساعيه الطيبة، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ هذا البلد، ويديم عليه أمنه وأمانه تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.



25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438 11:26 PM

وصف عفو "العنزي" عن قاتل ابنه بالموقف الرجولي

أمير الرياض يستقبل تركي بن طلال والمواطن محمد بن عقلة العنزي





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(تصوير: حسين العجيبي): استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز والمواطن محمد بن عقلة العنزي وذويه، الذين عفوا عن دم ابنهم لوجه الله تعالى.



وسأل الأمير فيصل اللهَ العليَّ القدير أن يجعل ما قدموا في عفوهم بميزان حسناتهم، واصفًا عملهم بالموقف الرجولي الذي يدل على المنهج الصحيح، ‏وشيم أبناء هذا الوطن الغالي، مستشهدًا بقوله تعالى {فمن عفا وأصلح فأجره على الله}.



وأعرب عن شكره للأمير تركي بن طلال على مساعيه الطيبة، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ هذا البلد، ويديم عليه أمنه وأمانه تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.

