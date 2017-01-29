قدّم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ واجب العزاء للشيخ سلمان العودة؛ في وفاة زوجته وابنه وإحدى قريباته، سائلاً الله - العلي القدير - أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
أمير الرياض يعزي العودة في زوجته وابنه
قدّم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ واجب العزاء للشيخ سلمان العودة؛ في وفاة زوجته وابنه وإحدى قريباته، سائلاً الله - العلي القدير - أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
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أمير الرياض يعزي العودة في زوجته وابنهعبدالله البرقاوي سبق 2017-01-29
29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
11:39 AM
أمير الرياض يعزي العودة في زوجته وابنه
قدّم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ واجب العزاء للشيخ سلمان العودة؛ في وفاة زوجته وابنه وإحدى قريباته، سائلاً الله - العلي القدير - أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
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