أمير الرياض يوجّه الشرطة بتكريم وافد سوداني.. هذه قصته

منحه شهادة تقدير وشيكاً مالياً.. تعرّض لإصابة بالغة في رأسه

وجّه أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، مدير شرطة المنطقة بتكريم الوافد عبدالله الصادق محمد -سوداني الجنسية- ومنحه شيكاً بمبلغ عشرة آلاف ريال، وشهادة شكر؛ لقاء مساعدته رجال الأمن في ضبط أحد الجناة، مما أدى لتعرضه لإصابة بليغة جراء ذلك.

وكانت إحدى فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض قد اشتبهت في شخص إثيوبي الجنسية يقيم في البلاد بصفة غير نظامية، يسير في حي منفوحة حاملاً بيده لفافة بلاستيك، وحال طلب الفرق منه الوقوف ارتكب الفرار، فتمت متابعته وتصادف ذلك مع تواجد مقيم سوداني الجنسية قام بمساعدة طاقم الدورية في متابعة الجاني، محاولاً الإمساك به، مما أدى لتعرّضه للإصابة؛ جراء اعتداء الجاني عليه بضربه على رأسه بـ"مطرقة حديدية" كانت بحوزته.

جرى إسعاف المصاب وتلقى العلاج اللازم، وتم ضبط الجاني، وبتفتيشه عُثر بحوزته على ثلاث قوارير مليئة بالعرق المسكر جرى تحريزها، وإيقافه بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

من جانبه عبّر المكرّم عبدالله الصادق محمد عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة على كريم اهتمامها وعنايتها، مؤكداً أن ما قام به يعد واجباً عليه تجاه هذا البلد المعطاء، مثمناً حسن استقبال مدير شرطة الرياض له.