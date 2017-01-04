أمير الرياض يوجه بتسمية شارع باسم المؤرخ عبدالرحمن الرويشد

تقديراً لجهوده وما قدمه في المجالات الثقافية والبحوث العلمية والتاريخية

وجّه أمير الرياض فيصل بن بندر أمانة المنطقة بتسمية شارع باسم الشيخ عبدالرحمن بن سليمان الرويشد، المؤرخ المعروف - رحمه الله - .

وبدورها قالت الإمارة إن هذا موقف وفاء من الأمير لهذا الرجل المخلص لدينه ومليكه ووطنه، وتقديراً لجهوده، وكذلك ما قدمه في المجالات الثقافية والبحوث العلمية والتاريخية.

يذكر أنه قبل أيام نعى السعوديون المؤرخ الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الرويشد، عن عمر ناهز الـ 88 عاماً، قضاها في توثيق التاريخ السعودي، وكمؤرخ خاص لعدد من الأحداث والملوك في البلاد.

وُلد الرويشد في الدرعية عام 1928 - في مدينة الرياض، وعاصر كل تطوراتها والتحولات التي شهدتها عبر 80 عاماً وحصل على جائرة الأمير سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العربية، ووسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، كما أوكل له الملك فهد عمل شجرة الأسرة المالكة، حيث وضع قاعدة معلوماتها حتى باتت مرجعاً أساسياً لتاريخ الأسرة الحاكمة.

ومن أهم مؤلفاته: "الستون رجلاً خالدو الذكر، وقصر الحكم في مدينة الرياض، وإمارات اليمامة من حكم الفوضى حتى قيام الدولة السعودية، والجذور الأصلية للتعليم في وسط الجزيرة العربية.