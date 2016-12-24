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أمير الرياض يوجه بحصر عربات الأطعمة المتجولة والترخيص للسعوديين فقط

فيما وضعت الأمانة شروطاً منها تحديد المواقع وعدم الوقوف أمام المنازل والمدارس

وجّه أمير منطقة الرياض ،فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمانة منطقة الرياض بسرعة إنجاز حصر العربات المتجولة لبيع الأطعمة وتلقي طلبات الترخيص للمواطنين السعوديين الراغبين في ممارسة بيع الأطعمة من خلال العربات المتجولة وتنظيمها وحصرها على السعوديين ؛ حيث تقوم أمانة منطقة الرياض بتلقى طلبات التراخيص من أصحاب عربات بيع الأطعمة في مبنى الإدارة العامة لصحة البيئة الواقع في حي المروج بسوق الشمال.

 

وأكدت أمانة منطقة الرياض ، أن شروط الحصول على تراخيص نشاط العربات التي تزاول مهنة بيع الأطعمة والمشروبات تتضمن اشتراطات عامة منها أن يقتصر الترخيص على إعداد الأطعمة والوجبات الخفيفة والمشروبات ويمنح الترخيص للأفراد السعوديين فقط بعد استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة والالتزام بأنظمة وتعليمات الإدارة العامة للمرور وتركيب جهاز تتبع للعربة.

 

كما حددت الأمانة اشتراطات خاصة لمواقع تواجد هذه العربات تتضمن أن يكون ممارسة النشاط في المواقع المحددة من قبل البلدية، وعدم الوقوف أمام المنازل والمدارس والمحلات التجارية أو التجول داخل الأحياء السكنية وعدم الوقوف في الطرق والشوارع بما يمثل إعاقة أو إرباك لحركة المرور ، وعدم بقاء العربة بشكل دائم في الموقع ومغادرتها بعد انتهاء العمل.

 

ومن المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص ، إرفاق صورة من الهوية الوطنية لصاحب العربة ورخصة قيادة ورخصة سير العربة، وأوضحت الأمانة أنه يمكن الاطلاع الاشتراطات  من خلال دخول المستفيد إلى بوابة الأمانة www.alriyadh.gov.sa.

 

وبينت أن التقديم لطلب الترخيص من خلال اختيار العربات المتجولة ، ثم النشاط الفرعي "عربة أطعمة" ، وتعبئة النموذج ، وأخذ موعد ، وزيارة مقر الإدارة العامة لصحة البيئة.

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أمير الرياض يوجه بحصر عربات الأطعمة المتجولة والترخيص للسعوديين فقط
سبق

وجّه أمير منطقة الرياض ،فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمانة منطقة الرياض بسرعة إنجاز حصر العربات المتجولة لبيع الأطعمة وتلقي طلبات الترخيص للمواطنين السعوديين الراغبين في ممارسة بيع الأطعمة من خلال العربات المتجولة وتنظيمها وحصرها على السعوديين ؛ حيث تقوم أمانة منطقة الرياض بتلقى طلبات التراخيص من أصحاب عربات بيع الأطعمة في مبنى الإدارة العامة لصحة البيئة الواقع في حي المروج بسوق الشمال.

 

وأكدت أمانة منطقة الرياض ، أن شروط الحصول على تراخيص نشاط العربات التي تزاول مهنة بيع الأطعمة والمشروبات تتضمن اشتراطات عامة منها أن يقتصر الترخيص على إعداد الأطعمة والوجبات الخفيفة والمشروبات ويمنح الترخيص للأفراد السعوديين فقط بعد استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة والالتزام بأنظمة وتعليمات الإدارة العامة للمرور وتركيب جهاز تتبع للعربة.

 

كما حددت الأمانة اشتراطات خاصة لمواقع تواجد هذه العربات تتضمن أن يكون ممارسة النشاط في المواقع المحددة من قبل البلدية، وعدم الوقوف أمام المنازل والمدارس والمحلات التجارية أو التجول داخل الأحياء السكنية وعدم الوقوف في الطرق والشوارع بما يمثل إعاقة أو إرباك لحركة المرور ، وعدم بقاء العربة بشكل دائم في الموقع ومغادرتها بعد انتهاء العمل.

 

ومن المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص ، إرفاق صورة من الهوية الوطنية لصاحب العربة ورخصة قيادة ورخصة سير العربة، وأوضحت الأمانة أنه يمكن الاطلاع الاشتراطات  من خلال دخول المستفيد إلى بوابة الأمانة www.alriyadh.gov.sa.

 

وبينت أن التقديم لطلب الترخيص من خلال اختيار العربات المتجولة ، ثم النشاط الفرعي "عربة أطعمة" ، وتعبئة النموذج ، وأخذ موعد ، وزيارة مقر الإدارة العامة لصحة البيئة.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
03:44 PM
فيما وضعت الأمانة شروطاً منها تحديد المواقع وعدم الوقوف أمام المنازل والمدارس

أمير الرياض يوجه بحصر عربات الأطعمة المتجولة والترخيص للسعوديين فقط

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عبدالله البرقاوي - الرياض
21
5,837

وجّه أمير منطقة الرياض ،فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمانة منطقة الرياض بسرعة إنجاز حصر العربات المتجولة لبيع الأطعمة وتلقي طلبات الترخيص للمواطنين السعوديين الراغبين في ممارسة بيع الأطعمة من خلال العربات المتجولة وتنظيمها وحصرها على السعوديين ؛ حيث تقوم أمانة منطقة الرياض بتلقى طلبات التراخيص من أصحاب عربات بيع الأطعمة في مبنى الإدارة العامة لصحة البيئة الواقع في حي المروج بسوق الشمال.

 

وأكدت أمانة منطقة الرياض ، أن شروط الحصول على تراخيص نشاط العربات التي تزاول مهنة بيع الأطعمة والمشروبات تتضمن اشتراطات عامة منها أن يقتصر الترخيص على إعداد الأطعمة والوجبات الخفيفة والمشروبات ويمنح الترخيص للأفراد السعوديين فقط بعد استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة والالتزام بأنظمة وتعليمات الإدارة العامة للمرور وتركيب جهاز تتبع للعربة.

 

كما حددت الأمانة اشتراطات خاصة لمواقع تواجد هذه العربات تتضمن أن يكون ممارسة النشاط في المواقع المحددة من قبل البلدية، وعدم الوقوف أمام المنازل والمدارس والمحلات التجارية أو التجول داخل الأحياء السكنية وعدم الوقوف في الطرق والشوارع بما يمثل إعاقة أو إرباك لحركة المرور ، وعدم بقاء العربة بشكل دائم في الموقع ومغادرتها بعد انتهاء العمل.

 

ومن المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص ، إرفاق صورة من الهوية الوطنية لصاحب العربة ورخصة قيادة ورخصة سير العربة، وأوضحت الأمانة أنه يمكن الاطلاع الاشتراطات  من خلال دخول المستفيد إلى بوابة الأمانة www.alriyadh.gov.sa.

 

وبينت أن التقديم لطلب الترخيص من خلال اختيار العربات المتجولة ، ثم النشاط الفرعي "عربة أطعمة" ، وتعبئة النموذج ، وأخذ موعد ، وزيارة مقر الإدارة العامة لصحة البيئة.

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