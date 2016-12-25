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أمير الشرقية: التطوع وعمل الدفاع المدني متلازمان ومكملان

خلال استقباله المتميزين والمتميزات في الأعمال التطوعية بالمنطقة

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز بأن التطوع وعمل الدفاع المدني متلازمان لا يفترقان الكل منهما مكملا للآخر، لاسيما العمل الإنساني، وتعزيز المعاني السامية له في نفوس الناشئة والشباب.

 

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد علي الزهراني والمتميزين والمتميزات في الأعمال التطوعية بالمنطقة أن ديننا الإسلامي حثنا على مساعدة الناس في قضاء حوائجهم فالمسلم للمسلم يشد بعضه بعضا.

 

 وأشار أمير المنطقة إلى أن التطوع موروث قديم تركه لنا آباؤنا وأجدادنا ولدينا في هذه البلاد نماذج مشرفة من أبنائنا وبناتنا المتطوعين الذين ساهموا ومازالوا يساهمون في تنمية المجتمع وتعزيز هذه الثقافة لدى أقرانهم.

 

نوه أمير المنطقة بأهمية تمكين الدفاع المدني للمتطوعين من خلال عقده للدورات التدريبية والمحاضرات التعريفية وتدريبهم وتأهيلهم للعمل الميداني دون تعريضهم للمخاطر، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه الكامل لتلك الجهود المتميزة.

 

بدوره قدم مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد علي الزهراني شكره لأمير المنطقة على دعمه المستمر وتوجيهاته المتواصلة لمنسوبي الدفاع المدني وللمتطوعين والمتطوعات.

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أمير الشرقية: التطوع وعمل الدفاع المدني متلازمان ومكملان
سبق

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز بأن التطوع وعمل الدفاع المدني متلازمان لا يفترقان الكل منهما مكملا للآخر، لاسيما العمل الإنساني، وتعزيز المعاني السامية له في نفوس الناشئة والشباب.

 

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد علي الزهراني والمتميزين والمتميزات في الأعمال التطوعية بالمنطقة أن ديننا الإسلامي حثنا على مساعدة الناس في قضاء حوائجهم فالمسلم للمسلم يشد بعضه بعضا.

 

 وأشار أمير المنطقة إلى أن التطوع موروث قديم تركه لنا آباؤنا وأجدادنا ولدينا في هذه البلاد نماذج مشرفة من أبنائنا وبناتنا المتطوعين الذين ساهموا ومازالوا يساهمون في تنمية المجتمع وتعزيز هذه الثقافة لدى أقرانهم.

 

نوه أمير المنطقة بأهمية تمكين الدفاع المدني للمتطوعين من خلال عقده للدورات التدريبية والمحاضرات التعريفية وتدريبهم وتأهيلهم للعمل الميداني دون تعريضهم للمخاطر، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه الكامل لتلك الجهود المتميزة.

 

بدوره قدم مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد علي الزهراني شكره لأمير المنطقة على دعمه المستمر وتوجيهاته المتواصلة لمنسوبي الدفاع المدني وللمتطوعين والمتطوعات.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
06:40 PM
خلال استقباله المتميزين والمتميزات في الأعمال التطوعية بالمنطقة

أمير الشرقية: التطوع وعمل الدفاع المدني متلازمان ومكملان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز بأن التطوع وعمل الدفاع المدني متلازمان لا يفترقان الكل منهما مكملا للآخر، لاسيما العمل الإنساني، وتعزيز المعاني السامية له في نفوس الناشئة والشباب.

 

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد علي الزهراني والمتميزين والمتميزات في الأعمال التطوعية بالمنطقة أن ديننا الإسلامي حثنا على مساعدة الناس في قضاء حوائجهم فالمسلم للمسلم يشد بعضه بعضا.

 

 وأشار أمير المنطقة إلى أن التطوع موروث قديم تركه لنا آباؤنا وأجدادنا ولدينا في هذه البلاد نماذج مشرفة من أبنائنا وبناتنا المتطوعين الذين ساهموا ومازالوا يساهمون في تنمية المجتمع وتعزيز هذه الثقافة لدى أقرانهم.

 

نوه أمير المنطقة بأهمية تمكين الدفاع المدني للمتطوعين من خلال عقده للدورات التدريبية والمحاضرات التعريفية وتدريبهم وتأهيلهم للعمل الميداني دون تعريضهم للمخاطر، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه الكامل لتلك الجهود المتميزة.

 

بدوره قدم مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد علي الزهراني شكره لأمير المنطقة على دعمه المستمر وتوجيهاته المتواصلة لمنسوبي الدفاع المدني وللمتطوعين والمتطوعات.

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