أمير الشرقية يؤكد على رجل المرور التعامل بحزم مع المستهترين بالأرواح

انخفاض أعداد الحوادث بنسبة 39 بالمائة بالمنطقة

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على أهمية الالتزام بأنظمة السير والعمل على رصد المخالفين والبلاغ عنهم لحماية المتهورين أولاً وحماية الأخرين من الأذى.

وأبدى سعادته بالنسب التي ذكرها تقرير رجال المرور الذين كانوا ضيوف مجلسه الأسبوعي في انخفاض أعداد الوفيات بنسبة 37%، وانخفاض أعداد الحوادث بنسبة 39% خلال الثلاثة أشهر الماضية، مؤكداً أن على رجل المرور التعامل بحزم مع كل من يستهتر بالأرواح أو يخالف الأنظمة والقوانين المرورية المعمول بها.



وشكر رجال المرور ومن يساندهم في الحفاظ على السلامة المرورية، مؤكداً على أهمية تكثيف دور التوعية المرورية للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.