أمير الشرقية يستقبل "الشاعر حيدر" ويشيد بديوانه الشعري

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالديوان الشعري الجديد للشاعر حيدر العبدالله "ترجل يا حصان"، والذي يضم ١٨ قصيدة، ومرفق به قرص مدمج يحتوي على مختارات شعرية من الكتاب نفسه، وذلك خلال استقباله للشاعر العبدالله، متمنيًا له التوفيق.

وقدم الشاعر "العبدالله" شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على الدعم والمساندة الذي لقيها منه في مواقف متعددة، مبينًا أن ديوانه الشعري صدر عن الدار العربية للعلوم، ويحتوي على قصائد حديثة ومختارة.