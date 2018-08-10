وجّه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الجهات المعنية بمتابعة وملاحقة كل من يسيء بألفاظ لا تليق وعبارات نابية وخارجة عن حدود الذوق العام والعُرف الاجتماعي، وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص ليقول النظام فيهم كلمته. وجاء في توجيه أمير الشرقية أن تقوم الجهات ذات العلاقة بالتعرف على كل من خالف النظام وأساء لأشخاص أو مجموعات أو جهات، وعبر أي وسيلةٍ كانت، وأن الشرع والنظام فوق الجميع، وهو الفيصل في كل الحالات، ولن نقبل أو نتساهل مع كائن من كان يخطئ ويسيء تحت أي ظرف، داعيًا الجميع إلى الالتزام بتعليمات الشرع الحنيف والحرص على القول الحسن، والبعد عن الإساءة، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).

أمير الشرقية يوجّه الجهات المعنية بملاحقة كل من يسيء للآخرين بألفاظ نابية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-08-09 وجّه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الجهات المعنية بمتابعة وملاحقة كل من يسيء بألفاظ لا تليق وعبارات نابية وخارجة عن حدود الذوق العام والعُرف الاجتماعي، وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص ليقول النظام فيهم كلمته.



وجاء في توجيه أمير الشرقية أن تقوم الجهات ذات العلاقة بالتعرف على كل من خالف النظام وأساء لأشخاص أو مجموعات أو جهات، وعبر أي وسيلةٍ كانت، وأن الشرع والنظام فوق الجميع، وهو الفيصل في كل الحالات، ولن نقبل أو نتساهل مع كائن من كان يخطئ ويسيء تحت أي ظرف، داعيًا الجميع إلى الالتزام بتعليمات الشرع الحنيف والحرص على القول الحسن، والبعد عن الإساءة، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).



09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438 10:59 PM

أمير الشرقية يوجّه الجهات المعنية بملاحقة كل من يسيء للآخرين بألفاظ نابية مؤكدًا أن الشرع والنظام فوق الجميع وهو الفيصل في كل الحالات





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وجّه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الجهات المعنية بمتابعة وملاحقة كل من يسيء بألفاظ لا تليق وعبارات نابية وخارجة عن حدود الذوق العام والعُرف الاجتماعي، وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص ليقول النظام فيهم كلمته.



وجاء في توجيه أمير الشرقية أن تقوم الجهات ذات العلاقة بالتعرف على كل من خالف النظام وأساء لأشخاص أو مجموعات أو جهات، وعبر أي وسيلةٍ كانت، وأن الشرع والنظام فوق الجميع، وهو الفيصل في كل الحالات، ولن نقبل أو نتساهل مع كائن من كان يخطئ ويسيء تحت أي ظرف، داعيًا الجميع إلى الالتزام بتعليمات الشرع الحنيف والحرص على القول الحسن، والبعد عن الإساءة، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).

