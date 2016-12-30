النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الشرقية يوجه باستقبال التبرعات لإغاثة الأشقاء في سوريا

تنفيذاً لتوجيهات خادم الخرمين الشريفين

وجه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية كافة محافظات المنطقة باستقبال التبرعات المادية للحملة الشعبية لإغاثة الأشقاء في سوريا إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وحث كافة مواطني المنطقة ومقيميها بالمساهمة الفاعلة في دعم هذه الحملة لمساعدة الأشقاء في سوريا من خلال حساب الحملة الموحد في البنك الأهلي التجاري ‏ رقم (SA2310000020188888000100)، أو البنك الفرنسي رقم الحساب (sa5655000000099088000757) أو بمصرف الراجحي رقم الحساب (sa8580000362608015888888) أو بإرسال رسالة نصية لأي من مشغلي الخدمة إلى الرقم الموحد (٥٥٦٥)، بإرسال رقم (١) للتبرع بمبلغ ١٠ ريالات، و(٢) للتبرع بمبلغ ٢٠ ريالاً، وللتبرع بمبلغ ٣٠ ريالًا إرسال الرقم (٣).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الشرقية يوجه باستقبال التبرعات لإغاثة الأشقاء في سوريا
سبق

وجه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية كافة محافظات المنطقة باستقبال التبرعات المادية للحملة الشعبية لإغاثة الأشقاء في سوريا إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وحث كافة مواطني المنطقة ومقيميها بالمساهمة الفاعلة في دعم هذه الحملة لمساعدة الأشقاء في سوريا من خلال حساب الحملة الموحد في البنك الأهلي التجاري ‏ رقم (SA2310000020188888000100)، أو البنك الفرنسي رقم الحساب (sa5655000000099088000757) أو بمصرف الراجحي رقم الحساب (sa8580000362608015888888) أو بإرسال رسالة نصية لأي من مشغلي الخدمة إلى الرقم الموحد (٥٥٦٥)، بإرسال رقم (١) للتبرع بمبلغ ١٠ ريالات، و(٢) للتبرع بمبلغ ٢٠ ريالاً، وللتبرع بمبلغ ٣٠ ريالًا إرسال الرقم (٣).

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
07:03 PM
تنفيذاً لتوجيهات خادم الخرمين الشريفين

أمير الشرقية يوجه باستقبال التبرعات لإغاثة الأشقاء في سوريا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
1
2,203

وجه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية كافة محافظات المنطقة باستقبال التبرعات المادية للحملة الشعبية لإغاثة الأشقاء في سوريا إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وحث كافة مواطني المنطقة ومقيميها بالمساهمة الفاعلة في دعم هذه الحملة لمساعدة الأشقاء في سوريا من خلال حساب الحملة الموحد في البنك الأهلي التجاري ‏ رقم (SA2310000020188888000100)، أو البنك الفرنسي رقم الحساب (sa5655000000099088000757) أو بمصرف الراجحي رقم الحساب (sa8580000362608015888888) أو بإرسال رسالة نصية لأي من مشغلي الخدمة إلى الرقم الموحد (٥٥٦٥)، بإرسال رقم (١) للتبرع بمبلغ ١٠ ريالات، و(٢) للتبرع بمبلغ ٢٠ ريالاً، وللتبرع بمبلغ ٣٠ ريالًا إرسال الرقم (٣).

شارك برأيك
19
36

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8 %

8 %

31 ديسمبر
2,464
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,415
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
3,479
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,426

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان
التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

يحيى الشمري
هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

إبراهيم باداود
كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة