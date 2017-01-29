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أمير القصيم: 540 مشروعاً متأخراً ومتعثراً بالمنطقة بتكلفة 8 مليارات ريال

قال: يجب أن نقوم بابتكار وسائل وآليات وطرق لخدمة الوطن والمواطن

كشف أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود  أن عدد المشاريع المتأخرة والمتعثرة بالمنطقة بلغت 540 مشروعا  بأكثر من 8 مليارات ريال، مشيرا  إلى أن إجمالي تكاليف المشاريع بمنطقة القصيم بلغت 31 مليار  ريال.

 

جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج المشروع على القناة السعودية الأولى حيث أكد أنه وجه بعقد كل اجتماعات المنطقة في مواقع المشاريع التنموية الكبرى بالتناوب وبحضور جميع الأعضاء لأنه ليس هناك في نظام مجالس المناطق ما ينص أن يعقد في مكان محدد ، ويمكن أن يعقد في مكان الواقعة التي تحتاج أن أكون بها مشيرا إلى ان مجلس المنطقة عقد في الشارع وقت السيول وفِي محطة القطار وكل ذلك في سبيل خدمة هذا الوطن. 

 

وأضاف أمير القصيم بأنه يجب أن نقوم بابتكار وسائل وآليات وطرق لخدمة هذا الوطن والمواطن وهي الأولوية والشعار الذي أطلقه لافتا إلى أن عدد المشاريع المتأخرة حوالي 350 مشروعا بنسبة 32 ‎%‎ وبلغت قيمتها اكثر من  6 مليارات ريال فيما بلغت عدد المشاريع المتعثرة حوالي 190 مشروعا بنسبة 17.4 ‎%‎ بقيمة بأكثر من 2 مليار ريال. 

 

إلى هذا أكد خلال حديثه الحاجة لإنشاء هيئة لتطوير منطقة القصيم لتقوم بمتابعة المشاريع، مستدركا : لكن تأخرت الموافقة على هذه الهيئة وما زلنا في انتظارها مضيفا بأنه لم يكن أمامه من خيار الا أن أقوم باجتهاد شخصي بعد تكليفي بامارة المنطقة بتشكيل لجنة ميدانية لمتابعة المشاريع المتعثرة وتم ولله الحمد إنجاز الشئ الكثير 

 

وبين أمير منطقة القصيم بانه ليست لديه أزمة ثقة بمسئولي المنطقة إطلاقا، قائلا:" كلي ثقة بكل من يعين من ولاة الأمر في جميع القطاعات الحكومية لأن هناك من هو خير مني وثق بذلك المسئول لكنه أشار بأن ذلك المسئول ربما يعطي الثقة لغير أهلها.

 

واستعرض أمير منطقة القصيم بشفافية ووضوح المشاريع المنتظمة والمتأخرة والمتعثرة بالمنطقة قائلا : مشاريع شركة الكهرباء 35 مشروعا المنتظم منها 26 والمتأخرة 7 مشاريع  والمتعثر مشروعان ، عدد مشاريع أمانة المنطقة 654 مشروعا المنتظم منها 338 والمتأخرة 225 مشاريع  والمتعثر 91 مشروعا  ، وعدد مشاريع جامعة القصيم 26 مشروعا المنتظم منها 21 والمتأخرة 6 مشاريع  والمتعثر 19  مشروعا.

 

وأردف: عدد مشاريع المديرية العامة للشئون الصحية  28 مشروعا المنتظم منها 9 والمتأخرة 9 مشاريع  والمتعثر 10 مشروعا وعدد مشاريع المديرية العامة للمياه 102 مشروعا المنتظم منها 42 والمتأخرة 37 مشاريع  والمتعثر 23 مشروعا ولفرع وزارة الاسكان 17 مشروعا المنتظم منها 8 والمتأخرة 4 مشاريع  والمتعثر 5 مشروعا وللإدارة العامة للطرق 57 مشروعا المنتظم منها 30 والمتأخرة 16 مشاريع  والمتعثر 12 مشروعا

 

وفي ختام حديثه وصف أمير منطقة القصيم  إقلاع وهبوط 13 شركة طيران بمطار القصيم  الذي تم تحديثه وتطويره بجهود ذاتية بالإنجاز الكبير للمطار  ، مؤكدا أنه سيتم استكمال ما ينقص طريق القصيم الى مكة المكرمة من اعتمادات قريبا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير القصيم: 540 مشروعاً متأخراً ومتعثراً بالمنطقة بتكلفة 8 مليارات ريال
سبق

كشف أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود  أن عدد المشاريع المتأخرة والمتعثرة بالمنطقة بلغت 540 مشروعا  بأكثر من 8 مليارات ريال، مشيرا  إلى أن إجمالي تكاليف المشاريع بمنطقة القصيم بلغت 31 مليار  ريال.

 

جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج المشروع على القناة السعودية الأولى حيث أكد أنه وجه بعقد كل اجتماعات المنطقة في مواقع المشاريع التنموية الكبرى بالتناوب وبحضور جميع الأعضاء لأنه ليس هناك في نظام مجالس المناطق ما ينص أن يعقد في مكان محدد ، ويمكن أن يعقد في مكان الواقعة التي تحتاج أن أكون بها مشيرا إلى ان مجلس المنطقة عقد في الشارع وقت السيول وفِي محطة القطار وكل ذلك في سبيل خدمة هذا الوطن. 

 

وأضاف أمير القصيم بأنه يجب أن نقوم بابتكار وسائل وآليات وطرق لخدمة هذا الوطن والمواطن وهي الأولوية والشعار الذي أطلقه لافتا إلى أن عدد المشاريع المتأخرة حوالي 350 مشروعا بنسبة 32 ‎%‎ وبلغت قيمتها اكثر من  6 مليارات ريال فيما بلغت عدد المشاريع المتعثرة حوالي 190 مشروعا بنسبة 17.4 ‎%‎ بقيمة بأكثر من 2 مليار ريال. 

 

إلى هذا أكد خلال حديثه الحاجة لإنشاء هيئة لتطوير منطقة القصيم لتقوم بمتابعة المشاريع، مستدركا : لكن تأخرت الموافقة على هذه الهيئة وما زلنا في انتظارها مضيفا بأنه لم يكن أمامه من خيار الا أن أقوم باجتهاد شخصي بعد تكليفي بامارة المنطقة بتشكيل لجنة ميدانية لمتابعة المشاريع المتعثرة وتم ولله الحمد إنجاز الشئ الكثير 

 

وبين أمير منطقة القصيم بانه ليست لديه أزمة ثقة بمسئولي المنطقة إطلاقا، قائلا:" كلي ثقة بكل من يعين من ولاة الأمر في جميع القطاعات الحكومية لأن هناك من هو خير مني وثق بذلك المسئول لكنه أشار بأن ذلك المسئول ربما يعطي الثقة لغير أهلها.

 

واستعرض أمير منطقة القصيم بشفافية ووضوح المشاريع المنتظمة والمتأخرة والمتعثرة بالمنطقة قائلا : مشاريع شركة الكهرباء 35 مشروعا المنتظم منها 26 والمتأخرة 7 مشاريع  والمتعثر مشروعان ، عدد مشاريع أمانة المنطقة 654 مشروعا المنتظم منها 338 والمتأخرة 225 مشاريع  والمتعثر 91 مشروعا  ، وعدد مشاريع جامعة القصيم 26 مشروعا المنتظم منها 21 والمتأخرة 6 مشاريع  والمتعثر 19  مشروعا.

 

وأردف: عدد مشاريع المديرية العامة للشئون الصحية  28 مشروعا المنتظم منها 9 والمتأخرة 9 مشاريع  والمتعثر 10 مشروعا وعدد مشاريع المديرية العامة للمياه 102 مشروعا المنتظم منها 42 والمتأخرة 37 مشاريع  والمتعثر 23 مشروعا ولفرع وزارة الاسكان 17 مشروعا المنتظم منها 8 والمتأخرة 4 مشاريع  والمتعثر 5 مشروعا وللإدارة العامة للطرق 57 مشروعا المنتظم منها 30 والمتأخرة 16 مشاريع  والمتعثر 12 مشروعا

 

وفي ختام حديثه وصف أمير منطقة القصيم  إقلاع وهبوط 13 شركة طيران بمطار القصيم  الذي تم تحديثه وتطويره بجهود ذاتية بالإنجاز الكبير للمطار  ، مؤكدا أنه سيتم استكمال ما ينقص طريق القصيم الى مكة المكرمة من اعتمادات قريبا.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
03:57 PM
قال: يجب أن نقوم بابتكار وسائل وآليات وطرق لخدمة الوطن والمواطن

أمير القصيم: 540 مشروعاً متأخراً ومتعثراً بالمنطقة بتكلفة 8 مليارات ريال

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عبدالحكيم شار - الرياض
14
6,075

كشف أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود  أن عدد المشاريع المتأخرة والمتعثرة بالمنطقة بلغت 540 مشروعا  بأكثر من 8 مليارات ريال، مشيرا  إلى أن إجمالي تكاليف المشاريع بمنطقة القصيم بلغت 31 مليار  ريال.

 

جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج المشروع على القناة السعودية الأولى حيث أكد أنه وجه بعقد كل اجتماعات المنطقة في مواقع المشاريع التنموية الكبرى بالتناوب وبحضور جميع الأعضاء لأنه ليس هناك في نظام مجالس المناطق ما ينص أن يعقد في مكان محدد ، ويمكن أن يعقد في مكان الواقعة التي تحتاج أن أكون بها مشيرا إلى ان مجلس المنطقة عقد في الشارع وقت السيول وفِي محطة القطار وكل ذلك في سبيل خدمة هذا الوطن. 

 

وأضاف أمير القصيم بأنه يجب أن نقوم بابتكار وسائل وآليات وطرق لخدمة هذا الوطن والمواطن وهي الأولوية والشعار الذي أطلقه لافتا إلى أن عدد المشاريع المتأخرة حوالي 350 مشروعا بنسبة 32 ‎%‎ وبلغت قيمتها اكثر من  6 مليارات ريال فيما بلغت عدد المشاريع المتعثرة حوالي 190 مشروعا بنسبة 17.4 ‎%‎ بقيمة بأكثر من 2 مليار ريال. 

 

إلى هذا أكد خلال حديثه الحاجة لإنشاء هيئة لتطوير منطقة القصيم لتقوم بمتابعة المشاريع، مستدركا : لكن تأخرت الموافقة على هذه الهيئة وما زلنا في انتظارها مضيفا بأنه لم يكن أمامه من خيار الا أن أقوم باجتهاد شخصي بعد تكليفي بامارة المنطقة بتشكيل لجنة ميدانية لمتابعة المشاريع المتعثرة وتم ولله الحمد إنجاز الشئ الكثير 

 

وبين أمير منطقة القصيم بانه ليست لديه أزمة ثقة بمسئولي المنطقة إطلاقا، قائلا:" كلي ثقة بكل من يعين من ولاة الأمر في جميع القطاعات الحكومية لأن هناك من هو خير مني وثق بذلك المسئول لكنه أشار بأن ذلك المسئول ربما يعطي الثقة لغير أهلها.

 

واستعرض أمير منطقة القصيم بشفافية ووضوح المشاريع المنتظمة والمتأخرة والمتعثرة بالمنطقة قائلا : مشاريع شركة الكهرباء 35 مشروعا المنتظم منها 26 والمتأخرة 7 مشاريع  والمتعثر مشروعان ، عدد مشاريع أمانة المنطقة 654 مشروعا المنتظم منها 338 والمتأخرة 225 مشاريع  والمتعثر 91 مشروعا  ، وعدد مشاريع جامعة القصيم 26 مشروعا المنتظم منها 21 والمتأخرة 6 مشاريع  والمتعثر 19  مشروعا.

 

وأردف: عدد مشاريع المديرية العامة للشئون الصحية  28 مشروعا المنتظم منها 9 والمتأخرة 9 مشاريع  والمتعثر 10 مشروعا وعدد مشاريع المديرية العامة للمياه 102 مشروعا المنتظم منها 42 والمتأخرة 37 مشاريع  والمتعثر 23 مشروعا ولفرع وزارة الاسكان 17 مشروعا المنتظم منها 8 والمتأخرة 4 مشاريع  والمتعثر 5 مشروعا وللإدارة العامة للطرق 57 مشروعا المنتظم منها 30 والمتأخرة 16 مشاريع  والمتعثر 12 مشروعا

 

وفي ختام حديثه وصف أمير منطقة القصيم  إقلاع وهبوط 13 شركة طيران بمطار القصيم  الذي تم تحديثه وتطويره بجهود ذاتية بالإنجاز الكبير للمطار  ، مؤكدا أنه سيتم استكمال ما ينقص طريق القصيم الى مكة المكرمة من اعتمادات قريبا.

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