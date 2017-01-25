النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير المدينة يدشن مشروعات بلغت قيمتها 170 مليون ريال بالعيص

حث المسؤولين على تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم

دشن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة العيص، بلغت قيمتها 170 مليون ريال.

شملت مشروعات خدمية بقيمة 70 مليون ريال لإنارة طرق المحافظة وصيانتها ورصفها ، بالإضافة لدرء أخطار السيول، وتجميل وتحسين مدخل المحافظة، وإنشاء عدد من المدارس لمختلف المراحل التعليمية وبطاقة استيعابية 3800 طالب وطالبة.

كما دشن أمير منطقة المدينة المنورة خلال زيارته لمحافظة العيص مشاريع المياه والصرف الصحي بقيمة 30 مليون ريال، وافتتاح مشروع المبنى الإداري لمديرية المياه بالمحافظة ، كما شملت المشاريع مشروع إيصال خدمات الكهرباء  للمنازل وتعزيز شبكة الكهرباء بالعيص  بقيمة 7،5 مليون ريال.

من جهة أخرى افتتح أمير منطقة المدينة المنورة فرع مكتب العمل بالعيص الذي يقدم خدمات متنوعة للمستفيدين ليكتمل بذلك تواجد منظومة الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها في المحافظة.

وفيما يخص العمل الخيري والشراكة المجتمعية، افتتح أمير المدينة ثلاث جمعيات خيرية بالمحافظة تمثلت في جمعية البر بمركز جراجر، وجمعية البر بمركز المرامية، إضافة لجمعية البر النسائية بالعيص لتواصل تلك الجمعيات تقديم خدماتها الإنسانية للمستفيدين في المحافظة ومراكزها.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة، خلال ترؤسه إجتماع أعضاء المجلسين المحلي والبلدي بمقر محافظة العيص، على تضافر الجهود المشتركة لكافة القطاعات الحكومية لخلق بيئة العمل التكاملي، سعيا إلى تعزيز الجهود التي تبذلها حكومة خادم  الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في توفير سبل الحياة والعيش الكريم للمواطنين.

وحث الأمير فيصل بن سلمان المسئولين على الاهتمام والاستماع للمواطنين وتلمس احتياجاتهم وخدمتهم بما يمليه عليهم حسهم الوطني وواجبهم الوظيفي.

ونوقش في الاجتماع عدد من الموضوعات الخدمية، والعوائق التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع وما يتطلع إليه أهالي المحافظة من تحسين لبعض الخدمات في الجوانب الصحية والبلدية وغيرها . 

والتقى أمير منطقة المدينة المنورة خلال زيارته لمحافظة العيص بالمشايخ ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة.

وأعلن محافظ العيص، على البريكيت، عن تبرع أمير منطقة المدينة المنورة ، بمبلغ 400 ألف ريال لاستكمال مشروع ميدان سباق الهجن، دعما لهذا الموروث الأصيل.

أمير المدينة يدشن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير المدينة يدشن مشروعات بلغت قيمتها 170 مليون ريال بالعيص
سبق

دشن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة العيص، بلغت قيمتها 170 مليون ريال.

شملت مشروعات خدمية بقيمة 70 مليون ريال لإنارة طرق المحافظة وصيانتها ورصفها ، بالإضافة لدرء أخطار السيول، وتجميل وتحسين مدخل المحافظة، وإنشاء عدد من المدارس لمختلف المراحل التعليمية وبطاقة استيعابية 3800 طالب وطالبة.

كما دشن أمير منطقة المدينة المنورة خلال زيارته لمحافظة العيص مشاريع المياه والصرف الصحي بقيمة 30 مليون ريال، وافتتاح مشروع المبنى الإداري لمديرية المياه بالمحافظة ، كما شملت المشاريع مشروع إيصال خدمات الكهرباء  للمنازل وتعزيز شبكة الكهرباء بالعيص  بقيمة 7،5 مليون ريال.

من جهة أخرى افتتح أمير منطقة المدينة المنورة فرع مكتب العمل بالعيص الذي يقدم خدمات متنوعة للمستفيدين ليكتمل بذلك تواجد منظومة الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها في المحافظة.

وفيما يخص العمل الخيري والشراكة المجتمعية، افتتح أمير المدينة ثلاث جمعيات خيرية بالمحافظة تمثلت في جمعية البر بمركز جراجر، وجمعية البر بمركز المرامية، إضافة لجمعية البر النسائية بالعيص لتواصل تلك الجمعيات تقديم خدماتها الإنسانية للمستفيدين في المحافظة ومراكزها.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة، خلال ترؤسه إجتماع أعضاء المجلسين المحلي والبلدي بمقر محافظة العيص، على تضافر الجهود المشتركة لكافة القطاعات الحكومية لخلق بيئة العمل التكاملي، سعيا إلى تعزيز الجهود التي تبذلها حكومة خادم  الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في توفير سبل الحياة والعيش الكريم للمواطنين.

وحث الأمير فيصل بن سلمان المسئولين على الاهتمام والاستماع للمواطنين وتلمس احتياجاتهم وخدمتهم بما يمليه عليهم حسهم الوطني وواجبهم الوظيفي.

ونوقش في الاجتماع عدد من الموضوعات الخدمية، والعوائق التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع وما يتطلع إليه أهالي المحافظة من تحسين لبعض الخدمات في الجوانب الصحية والبلدية وغيرها . 

والتقى أمير منطقة المدينة المنورة خلال زيارته لمحافظة العيص بالمشايخ ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة.

وأعلن محافظ العيص، على البريكيت، عن تبرع أمير منطقة المدينة المنورة ، بمبلغ 400 ألف ريال لاستكمال مشروع ميدان سباق الهجن، دعما لهذا الموروث الأصيل.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
05:04 PM
حث المسؤولين على تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم

أمير المدينة يدشن مشروعات بلغت قيمتها 170 مليون ريال بالعيص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
2
3,711

دشن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة العيص، بلغت قيمتها 170 مليون ريال.

شملت مشروعات خدمية بقيمة 70 مليون ريال لإنارة طرق المحافظة وصيانتها ورصفها ، بالإضافة لدرء أخطار السيول، وتجميل وتحسين مدخل المحافظة، وإنشاء عدد من المدارس لمختلف المراحل التعليمية وبطاقة استيعابية 3800 طالب وطالبة.

كما دشن أمير منطقة المدينة المنورة خلال زيارته لمحافظة العيص مشاريع المياه والصرف الصحي بقيمة 30 مليون ريال، وافتتاح مشروع المبنى الإداري لمديرية المياه بالمحافظة ، كما شملت المشاريع مشروع إيصال خدمات الكهرباء  للمنازل وتعزيز شبكة الكهرباء بالعيص  بقيمة 7،5 مليون ريال.

من جهة أخرى افتتح أمير منطقة المدينة المنورة فرع مكتب العمل بالعيص الذي يقدم خدمات متنوعة للمستفيدين ليكتمل بذلك تواجد منظومة الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها في المحافظة.

وفيما يخص العمل الخيري والشراكة المجتمعية، افتتح أمير المدينة ثلاث جمعيات خيرية بالمحافظة تمثلت في جمعية البر بمركز جراجر، وجمعية البر بمركز المرامية، إضافة لجمعية البر النسائية بالعيص لتواصل تلك الجمعيات تقديم خدماتها الإنسانية للمستفيدين في المحافظة ومراكزها.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة، خلال ترؤسه إجتماع أعضاء المجلسين المحلي والبلدي بمقر محافظة العيص، على تضافر الجهود المشتركة لكافة القطاعات الحكومية لخلق بيئة العمل التكاملي، سعيا إلى تعزيز الجهود التي تبذلها حكومة خادم  الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في توفير سبل الحياة والعيش الكريم للمواطنين.

وحث الأمير فيصل بن سلمان المسئولين على الاهتمام والاستماع للمواطنين وتلمس احتياجاتهم وخدمتهم بما يمليه عليهم حسهم الوطني وواجبهم الوظيفي.

ونوقش في الاجتماع عدد من الموضوعات الخدمية، والعوائق التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع وما يتطلع إليه أهالي المحافظة من تحسين لبعض الخدمات في الجوانب الصحية والبلدية وغيرها . 

والتقى أمير منطقة المدينة المنورة خلال زيارته لمحافظة العيص بالمشايخ ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة.

وأعلن محافظ العيص، على البريكيت، عن تبرع أمير منطقة المدينة المنورة ، بمبلغ 400 ألف ريال لاستكمال مشروع ميدان سباق الهجن، دعما لهذا الموروث الأصيل.

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,930
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,018
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,501

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد
السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة