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أمير تبوك يدشن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي بالمنطقة

تحت شعار "معاً لتحقيق الإصلاح"

دشن أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان بن عبد العزيز، فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "معا لتحقيق الإصلاح".

 

جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه في الإمارة مدير الإدارة العامة للسجون بمنطقة تبوك، اللواء رباح بن تابع الشراري، ورئيس رعاية السجناء بالمنطقة "تراحم"، أحمد الحارثي، وأعضاء اللجنة بالمنطقة.

 

واستمع أمير منطقة تبوك إلى شرح مفصل من اللواء رباح الشراري عن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي .

 

أعلن أمير منطقة تبوك انطلاق الفعاليات التوعوية المصاحبة للأسبوع الخليجي من خلال الفعاليات الميدانية في مختلف المواقع بالمنطقة، مؤكدا دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله - بكل برامج وأنشطة لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم "تراحم"، كما أطلع أمير المنطقة على التقرير السنوي للإدارة العامة للسجون بمنطقة تبوك .

 

وقال أمير منطقة تبوك، إن سمو ولي العهد  -حفظه الله- حريص على تطوير السجون وأنظمتها بما يكفل للسجين أن يعود لأسرته ومجتمعه صالحاً ومصلحاً، من خلال اللجان المعنية بدعمهم وتقديم كل ما يحتاجونه من رعاية واهتمام.

 

وأعرب مدير عام السجون بمنطقة تبوك عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على تدشينه لفعاليات أسبوع النزيل بالمنطقة،  لافتا إلى الدعم اللا محدود الذي تحظى به الإدارة من أمير المنطقة والتي تعتبر دافعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يدشن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي بالمنطقة
سبق

دشن أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان بن عبد العزيز، فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "معا لتحقيق الإصلاح".

 

جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه في الإمارة مدير الإدارة العامة للسجون بمنطقة تبوك، اللواء رباح بن تابع الشراري، ورئيس رعاية السجناء بالمنطقة "تراحم"، أحمد الحارثي، وأعضاء اللجنة بالمنطقة.

 

واستمع أمير منطقة تبوك إلى شرح مفصل من اللواء رباح الشراري عن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي .

 

أعلن أمير منطقة تبوك انطلاق الفعاليات التوعوية المصاحبة للأسبوع الخليجي من خلال الفعاليات الميدانية في مختلف المواقع بالمنطقة، مؤكدا دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله - بكل برامج وأنشطة لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم "تراحم"، كما أطلع أمير المنطقة على التقرير السنوي للإدارة العامة للسجون بمنطقة تبوك .

 

وقال أمير منطقة تبوك، إن سمو ولي العهد  -حفظه الله- حريص على تطوير السجون وأنظمتها بما يكفل للسجين أن يعود لأسرته ومجتمعه صالحاً ومصلحاً، من خلال اللجان المعنية بدعمهم وتقديم كل ما يحتاجونه من رعاية واهتمام.

 

وأعرب مدير عام السجون بمنطقة تبوك عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على تدشينه لفعاليات أسبوع النزيل بالمنطقة،  لافتا إلى الدعم اللا محدود الذي تحظى به الإدارة من أمير المنطقة والتي تعتبر دافعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن .

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
04:44 PM
تحت شعار "معاً لتحقيق الإصلاح"

أمير تبوك يدشن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي بالمنطقة

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نواف الغضوري - تبوك
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دشن أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان بن عبد العزيز، فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "معا لتحقيق الإصلاح".

 

جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه في الإمارة مدير الإدارة العامة للسجون بمنطقة تبوك، اللواء رباح بن تابع الشراري، ورئيس رعاية السجناء بالمنطقة "تراحم"، أحمد الحارثي، وأعضاء اللجنة بالمنطقة.

 

واستمع أمير منطقة تبوك إلى شرح مفصل من اللواء رباح الشراري عن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي .

 

أعلن أمير منطقة تبوك انطلاق الفعاليات التوعوية المصاحبة للأسبوع الخليجي من خلال الفعاليات الميدانية في مختلف المواقع بالمنطقة، مؤكدا دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله - بكل برامج وأنشطة لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم "تراحم"، كما أطلع أمير المنطقة على التقرير السنوي للإدارة العامة للسجون بمنطقة تبوك .

 

وقال أمير منطقة تبوك، إن سمو ولي العهد  -حفظه الله- حريص على تطوير السجون وأنظمتها بما يكفل للسجين أن يعود لأسرته ومجتمعه صالحاً ومصلحاً، من خلال اللجان المعنية بدعمهم وتقديم كل ما يحتاجونه من رعاية واهتمام.

 

وأعرب مدير عام السجون بمنطقة تبوك عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على تدشينه لفعاليات أسبوع النزيل بالمنطقة،  لافتا إلى الدعم اللا محدود الذي تحظى به الإدارة من أمير المنطقة والتي تعتبر دافعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن .

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