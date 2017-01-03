أمير تبوك يستجيب لشفاعة مسنة ويطلق سراح ابنها السجين

خلال لقائه بالمواطنين بتيماء والاستماع لمطالبهم

وجّه أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان، اليوم، بتسديد ديون سجين بمحافظة تيماء على حسابه الخاص وإطلاق سراحه، تفاعلاً مع طلب والدته المسنة التي شفعت لابنها الموقوف بسبب ديون عليه.

جاء ذلك خلال تواجد أمير المنطقة في المحافظة للقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم ضمن زيارته لافتتاح وتأسيس مشروعات جديدة في تيماء.

وقد عبّرت المواطنة "أم مزيد" عن سعادتها الغامرة وأسرتها بتوجيه أمير منطقة تبوك وتكفله بتسديد ديون ابنها وخروجه من السجن.