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أمير تبوك يطلع على الخدمات التي تقدم للحجاج ومنظمة العمل المتكاملة

يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة

ترأس أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الموافق 17/ 11/ 1438هـ، الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة، للعام المالي 1438/ 1439هـ.

أطلع أمير المنطقة، المجلس على الجهود التي تبذلها كافة الإدارات الحكومية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لخدمة ضيوف الرحمن، التي بدأت أعمالها يوم الاثنين 15/ 11/ 1438هـ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، من قبل جميع الجهات التي تعمل بكل جد واجتهاد تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - والمتابعة المستمرة من وزير الداخلية.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية وشعبها، تتشرف وتفاخر بخدمة ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة غانمين الأجر والمثوبة.

وأطلع المجلس على ما أعلنه نائب خادم الحرمين الشريفين عن مشروع البحر الأحمر، وما أحدثه من ردود فعل إيجابية، يتطلع الجميع بنجاحه لما فيه مصلحة البلاد.

كما تابع المجلس سير العمل في المشاريع المعتمدة، حيث اطلع على التقارير الواردة من الجهات الحكومية في المنطقة المتضمنة الوضع الحالي للمشاريع التابعة لها ونسب الإنجاز.

وأكد رئيس المجلس على مديري الأجهزة الحكومية، بالاهتمام ومتابعة تنفيذ المشاريع من خلال حث المقاولين على سرعة إنجاز أعمالهم في الوقت المحدد.

وناقش المجلس التقارير الواردة للمجلس من عدد من الجهات، ووجه حيالها باللازم.

كما ناقش المجلس الموضوعات المرفوعة له من أعضاء المجلس المتضمنة تشكيل لجنة من عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص من مستثمرين ومشغلين للخدمات السياحية تتولى التسويق السياحي والاستثماري للمنطقة.

وتدارس المجلس حاجة بعض المحافظات لبعض المرافق الحكومية، وناقش أيضاً مجموعة من المبادرات الوطنية التي قدمت للمجلس، وبحث المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها بعض القرارات.

وأعرب عن تعازيه ومواساته لأسرة مدير جامعة تبوك، الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي، الذي انتقل إلى رحمة الله، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يطلع على الخدمات التي تقدم للحجاج ومنظمة العمل المتكاملة
سبق

ترأس أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الموافق 17/ 11/ 1438هـ، الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة، للعام المالي 1438/ 1439هـ.

أطلع أمير المنطقة، المجلس على الجهود التي تبذلها كافة الإدارات الحكومية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لخدمة ضيوف الرحمن، التي بدأت أعمالها يوم الاثنين 15/ 11/ 1438هـ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، من قبل جميع الجهات التي تعمل بكل جد واجتهاد تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - والمتابعة المستمرة من وزير الداخلية.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية وشعبها، تتشرف وتفاخر بخدمة ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة غانمين الأجر والمثوبة.

وأطلع المجلس على ما أعلنه نائب خادم الحرمين الشريفين عن مشروع البحر الأحمر، وما أحدثه من ردود فعل إيجابية، يتطلع الجميع بنجاحه لما فيه مصلحة البلاد.

كما تابع المجلس سير العمل في المشاريع المعتمدة، حيث اطلع على التقارير الواردة من الجهات الحكومية في المنطقة المتضمنة الوضع الحالي للمشاريع التابعة لها ونسب الإنجاز.

وأكد رئيس المجلس على مديري الأجهزة الحكومية، بالاهتمام ومتابعة تنفيذ المشاريع من خلال حث المقاولين على سرعة إنجاز أعمالهم في الوقت المحدد.

وناقش المجلس التقارير الواردة للمجلس من عدد من الجهات، ووجه حيالها باللازم.

كما ناقش المجلس الموضوعات المرفوعة له من أعضاء المجلس المتضمنة تشكيل لجنة من عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص من مستثمرين ومشغلين للخدمات السياحية تتولى التسويق السياحي والاستثماري للمنطقة.

وتدارس المجلس حاجة بعض المحافظات لبعض المرافق الحكومية، وناقش أيضاً مجموعة من المبادرات الوطنية التي قدمت للمجلس، وبحث المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها بعض القرارات.

وأعرب عن تعازيه ومواساته لأسرة مدير جامعة تبوك، الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي، الذي انتقل إلى رحمة الله، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
07:21 PM

أمير تبوك يطلع على الخدمات التي تقدم للحجاج ومنظمة العمل المتكاملة

يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة

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نواف الغضوري - تبوك
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ترأس أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الموافق 17/ 11/ 1438هـ، الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة، للعام المالي 1438/ 1439هـ.

أطلع أمير المنطقة، المجلس على الجهود التي تبذلها كافة الإدارات الحكومية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لخدمة ضيوف الرحمن، التي بدأت أعمالها يوم الاثنين 15/ 11/ 1438هـ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، من قبل جميع الجهات التي تعمل بكل جد واجتهاد تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - والمتابعة المستمرة من وزير الداخلية.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية وشعبها، تتشرف وتفاخر بخدمة ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة غانمين الأجر والمثوبة.

وأطلع المجلس على ما أعلنه نائب خادم الحرمين الشريفين عن مشروع البحر الأحمر، وما أحدثه من ردود فعل إيجابية، يتطلع الجميع بنجاحه لما فيه مصلحة البلاد.

كما تابع المجلس سير العمل في المشاريع المعتمدة، حيث اطلع على التقارير الواردة من الجهات الحكومية في المنطقة المتضمنة الوضع الحالي للمشاريع التابعة لها ونسب الإنجاز.

وأكد رئيس المجلس على مديري الأجهزة الحكومية، بالاهتمام ومتابعة تنفيذ المشاريع من خلال حث المقاولين على سرعة إنجاز أعمالهم في الوقت المحدد.

وناقش المجلس التقارير الواردة للمجلس من عدد من الجهات، ووجه حيالها باللازم.

كما ناقش المجلس الموضوعات المرفوعة له من أعضاء المجلس المتضمنة تشكيل لجنة من عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص من مستثمرين ومشغلين للخدمات السياحية تتولى التسويق السياحي والاستثماري للمنطقة.

وتدارس المجلس حاجة بعض المحافظات لبعض المرافق الحكومية، وناقش أيضاً مجموعة من المبادرات الوطنية التي قدمت للمجلس، وبحث المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها بعض القرارات.

وأعرب عن تعازيه ومواساته لأسرة مدير جامعة تبوك، الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي، الذي انتقل إلى رحمة الله، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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