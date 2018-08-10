"أمير تبوك" يواسي أسرة "الدهامي"

قدّم أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، التعازي لأسرة "الدهامي" في وفاة عبدالرحمن بن عبدالله الدهامي، أحد أعيان محافظة أملج، رحمه الله.

وأعرب أمير المنطقة عن خالص تعازيه ومواساته لهم؛ سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب نجل الفقيد "محمد" عن شكره وتقديره لأمير تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم؛ سائلاً الله العلي القدير ألا يُرِيَه أي مكروه، ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته.