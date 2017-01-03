أمير تبوك : تأخير بدء اليوم الدراسي للتاسعة صباحاً
نظراً لبرودة الطقس.. وبيان تفصيلي منتظر من إدارة التعليم
وجّه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، تعليم المنطقة بتأخير بدء اليوم الدراسي بدءا من الأسبوع القادم إلى الساعة التاسعة صباحاً ، في مدينة تبوك وتيماء والمراكز التابعة لها .
وجاءت هذه الخطوة نظراً لبرودة الطقس ، ومن المنتظر أن يصدر تعليم تبوك بياناً تفصيلياً بذلك.
أمير تبوك : تأخير بدء اليوم الدراسي للتاسعة صباحاً
بدر الجبل
سبق
2017-01-03
وجّه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، تعليم المنطقة بتأخير بدء اليوم الدراسي بدءا من الأسبوع القادم إلى الساعة التاسعة صباحاً ، في مدينة تبوك وتيماء والمراكز التابعة لها .
وجاءت هذه الخطوة نظراً لبرودة الطقس ، ومن المنتظر أن يصدر تعليم تبوك بياناً تفصيلياً بذلك.
03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
02:35 PM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:32 AM
نظراً لبرودة الطقس.. وبيان تفصيلي منتظر من إدارة التعليم
أمير تبوك : تأخير بدء اليوم الدراسي للتاسعة صباحاً
وجّه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، تعليم المنطقة بتأخير بدء اليوم الدراسي بدءا من الأسبوع القادم إلى الساعة التاسعة صباحاً ، في مدينة تبوك وتيماء والمراكز التابعة لها .
وجاءت هذه الخطوة نظراً لبرودة الطقس ، ومن المنتظر أن يصدر تعليم تبوك بياناً تفصيلياً بذلك.