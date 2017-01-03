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أمير تبوك : تأخير بدء اليوم الدراسي للتاسعة صباحاً

نظراً لبرودة الطقس.. وبيان تفصيلي منتظر من إدارة التعليم

 وجّه أمير منطقة تبوك  فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، تعليم المنطقة  بتأخير بدء اليوم الدراسي  بدءا من الأسبوع القادم إلى الساعة التاسعة صباحاً ، في مدينة تبوك وتيماء والمراكز التابعة لها .

 

وجاءت هذه الخطوة نظراً لبرودة الطقس ، ومن المنتظر أن يصدر تعليم تبوك بياناً تفصيلياً بذلك.

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أمير تبوك : تأخير بدء اليوم الدراسي للتاسعة صباحاً
سبق

 وجّه أمير منطقة تبوك  فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، تعليم المنطقة  بتأخير بدء اليوم الدراسي  بدءا من الأسبوع القادم إلى الساعة التاسعة صباحاً ، في مدينة تبوك وتيماء والمراكز التابعة لها .

 

وجاءت هذه الخطوة نظراً لبرودة الطقس ، ومن المنتظر أن يصدر تعليم تبوك بياناً تفصيلياً بذلك.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
02:35 PM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:32 AM
نظراً لبرودة الطقس.. وبيان تفصيلي منتظر من إدارة التعليم

أمير تبوك : تأخير بدء اليوم الدراسي للتاسعة صباحاً

A A A
بدر الجبل - تبوك
9
29,828

 وجّه أمير منطقة تبوك  فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، تعليم المنطقة  بتأخير بدء اليوم الدراسي  بدءا من الأسبوع القادم إلى الساعة التاسعة صباحاً ، في مدينة تبوك وتيماء والمراكز التابعة لها .

 

وجاءت هذه الخطوة نظراً لبرودة الطقس ، ومن المنتظر أن يصدر تعليم تبوك بياناً تفصيلياً بذلك.

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