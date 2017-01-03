أمير تبوك : تأخير بدء اليوم الدراسي للتاسعة صباحاً

نظراً لبرودة الطقس.. وبيان تفصيلي منتظر من إدارة التعليم

وجّه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، تعليم المنطقة بتأخير بدء اليوم الدراسي بدءا من الأسبوع القادم إلى الساعة التاسعة صباحاً ، في مدينة تبوك وتيماء والمراكز التابعة لها .

وجاءت هذه الخطوة نظراً لبرودة الطقس ، ومن المنتظر أن يصدر تعليم تبوك بياناً تفصيلياً بذلك.