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أمير تبوك يوقف إجراءات  زواج قاصرة بسبعيني

وجّه بتفعيل نظام حماية حقوق الطفل

 توجهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر لأمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان، بعد توجيهه بإيقاف أي إجراءات تتعلق بإثبات زواج مُسن سبعيني بـ "قاصرة".

وقالت الجمعية عبر حسابها في تويتر: "تتوجه الجمعية بالشكر لأمير منطقة تبوك على التجاوب بخصوص إيقاف زواج قاصرة بمُسِن والتوجيه بتفعيل نظام حماية حقوق الطفل بشأن هذه الحالة".

وأكد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد الفاخري، لـ"سبق": أن الجمعية رصدت الحالة وقامت مباشرة بمخاطبة أمير منطقة تبوك لحماية الطفلة، مشيراً إلى أن ذلك وفقاً للمادة ١٦ من الفقرة ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية، الذي ينص على أنه يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد أن من يقل عمره عن ١٨ عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى، ذكراً كان أو أنثى.

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أمير تبوك يوقف إجراءات  زواج قاصرة بسبعيني
سبق

 توجهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر لأمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان، بعد توجيهه بإيقاف أي إجراءات تتعلق بإثبات زواج مُسن سبعيني بـ "قاصرة".

وقالت الجمعية عبر حسابها في تويتر: "تتوجه الجمعية بالشكر لأمير منطقة تبوك على التجاوب بخصوص إيقاف زواج قاصرة بمُسِن والتوجيه بتفعيل نظام حماية حقوق الطفل بشأن هذه الحالة".

وأكد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد الفاخري، لـ"سبق": أن الجمعية رصدت الحالة وقامت مباشرة بمخاطبة أمير منطقة تبوك لحماية الطفلة، مشيراً إلى أن ذلك وفقاً للمادة ١٦ من الفقرة ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية، الذي ينص على أنه يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد أن من يقل عمره عن ١٨ عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى، ذكراً كان أو أنثى.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
04:43 PM
وجّه بتفعيل نظام حماية حقوق الطفل

أمير تبوك يوقف إجراءات  زواج قاصرة بسبعيني

A A A
ياسر العتيبي - تبوك
27
16,090

 توجهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر لأمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان، بعد توجيهه بإيقاف أي إجراءات تتعلق بإثبات زواج مُسن سبعيني بـ "قاصرة".

وقالت الجمعية عبر حسابها في تويتر: "تتوجه الجمعية بالشكر لأمير منطقة تبوك على التجاوب بخصوص إيقاف زواج قاصرة بمُسِن والتوجيه بتفعيل نظام حماية حقوق الطفل بشأن هذه الحالة".

وأكد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد الفاخري، لـ"سبق": أن الجمعية رصدت الحالة وقامت مباشرة بمخاطبة أمير منطقة تبوك لحماية الطفلة، مشيراً إلى أن ذلك وفقاً للمادة ١٦ من الفقرة ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية، الذي ينص على أنه يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد أن من يقل عمره عن ١٨ عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى، ذكراً كان أو أنثى.

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