أمير جازان: اتمنى أن أكون مع المرابطين في الخطوط الأمامية

خلال استقباله الإعلاميين المكلفين من قبل وزارة الدفاع

استقبل أمير منطقة جازان "الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز" اليوم بمكتبه بديوان الإمارة؛ الإعلاميين المكلفين من قبل وزارة الدفاع لتغطية الأحداث بالحد الجنوبي، الذين قدموا للسلام على أمير المنطقة عقب انتهاء عملهم.

وفي بداية اللقاء رحب أمير منطقة جازان بالوفد الإعلامي المكلف من وزارة الدفاع، متمنيا لهم التوفيق في المهام الموكلة لهم بالمنطقة.

وقد أشاد "الأمير محمد بن ناصر" بدور الإعلاميين وجهودهم في تغطية الأحداث ونقل الأخبار الصحيحة، وقد وصفهم بالدور الفعال، واصفا الإعلام بالمتحدث الرسمي للمملكة وبجهودهم المبذولة ودفاعهم الإعلامي بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي لنقل الأخبار المتميزة البعيدة عن الأخبار المغلوطة.



وخلال اللقاء تمنى أمير جازان أن يكون معهم ومع الجنود المرابطين البواسل في الصفوف الأمامية للدفاع عن الشريعة الإسلامية وعن الوطن المعطاء ومقدساته، وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء أو المساس بأمن هذا الوطن.

من جانبهم عبر أعضاء الوفد الإعلامي عن شكرهم لأمير المنطقة على دعمه وحسن استقباله، وما استمعوا له من توجيهات، سائلين الله أن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء، متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد.