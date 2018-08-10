أمير جازان بالإنابة: حريصون على مصلحة المواطن

خلال لقائه الأهالي واستماعه لاحتياجاتهم

التقى أمير منطقة جازان بالإنابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، خلال الجلسة الأسبوعية بمقر قصر إمارة المنطقة عددًا من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية والمشايخ لتلمس احتياجاتهم والتوجيه بمعالجة قضاياهم.

واستمع الأمير محمد خلال الجلسة التي افتتحت بالقرآن الكريم وتفسيره إلى عددٍ من المطالب التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية من قِبل الأهالي.

وأكد توجيهات القيادة الرشيدة بشأن ضرورة توفير كل احتياجات المواطنين وتلبية جميع الخدمات والاحتياجات.

وشدد على ضرورة قيام جميع القطاعات والجهات الحكومية بتقديم خدماتها بكل يسر وسهولة لمراجعيها وبذل الجهود المخلصة لخدمة الوطن والمواطن.