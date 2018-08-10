أمير جازان بالنيابة: عزة وشموخ أهالي المحافظات الحدودية تدعو للفخر

شدد على أن العمل والبناء والتطوير سيستمر في المنطقة بمشيئة الله وتوجيهات القيادة

قام الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم، بجولة تفقدية لمحافظات الحدّ الجنوبي بالمنطقة، شملت محافظات الطوال والحرث وصامطة، وذلك ضمن جولاته التفقدية لكافة محافظات منطقة جازان.

ووقف أمير المنطقة بالنيابة ميدانيًّا على أوضاع المحافظات الثلاث؛ حيث التقى سموه بمحافظي المحافظات وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات الحكومية والمسؤولين بها، وجرى بحث عديد من الموضوعات المتعلقة باحتياج تلك المحافظات وسبل الارتقاء بها، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات التنموية.

وافتتح خلال جولته بمحافظة صامطة مركز الغسيل الكلوي "داڤيتا"، مطلعاً على ما يُقدمه المركز من خدمات طبية للأهالي.

كما افتتح أمير جازان بالنيابة معرض المشروعات الحكومية بمحافظات الطوال والحرث وصامطة، مطلعًا على أركان المعرض المقام بقاعة الاحتفالات بصامطة، حيث استمع إلى شرح من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظات الثلاث عن أبرز المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في المجالات البلدية والطرق والنقل والكهرباء والاتصالات والتعليم والصحة والمياه والزراعة وغيرها.

وفي الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة ألقى الدكتور عبدالله بن عمر مدخلي كلمة الأهالي بهذه المناسبة، رحب فيها بزيارة أمير منطقة جازان بالنيابة، لافتاً إلى ما تجده المحافظات من اهتمام ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ثم ألقى رئيس النادي الأدبي بجازان الحسن آل خيرات قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

بعد ذلك ألقى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز كلمة أعرب خلالها عن سعادته بزيارة محافظات الطوال والحرث وصامطة والالتقاء بالأهالي، مبدياً فخره وإعجابه بما لمسه ووجده من عزة وشموخ لدى أهالي المحافظات الحدودية في دحر المعتدين، في ظل قيادة حكيمة تولي جلّ اهتمامها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدًا أننا كمسؤولين قريبون من الجميع ونسعى لتلمس الاحتياجات كافة.

وأكد أن الظروف المحيطة بنا من تحديات إقليمية ودولية زادتنا قوة ومتانة وتلاحمًا، مشددًا على أن العمل والبناء والتطوير سيستمر في منطقة جازان بمشيئة الله تعالى ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وبتعاون الجميع، سائلًا الله تعالى أن يكتب النصر والتمكين لجنودنا وقواتنا المرابطة على الحدود، وأن يتقبل شهداءنا الأبرار وأن يحفظ وطننا ومقدساتنا وقادتنا من كل مكروه.

بعد ذلك كرم أمير جازان بالنيابة، أبناء شهداء الواجب، وكذلك المتميزون من أبناء المحافظات، فيما تسلم سموه الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل محافظ صامطة عبدالعزيز بن محمد الطيار، ومحافظ الحرث سفر بن سعد الشهراني، ووكيل محافظ الطوال جابر بن محمد عواف، ومشايخ القبائل، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

