النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

أمير جازان بالنيابة: عزة وشموخ أهالي المحافظات الحدودية تدعو للفخر

شدد على أن العمل والبناء والتطوير سيستمر في المنطقة بمشيئة الله وتوجيهات القيادة

قام الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم، بجولة تفقدية لمحافظات الحدّ الجنوبي بالمنطقة، شملت محافظات الطوال والحرث وصامطة، وذلك ضمن جولاته التفقدية لكافة محافظات منطقة جازان.

ووقف أمير المنطقة بالنيابة ميدانيًّا على أوضاع المحافظات الثلاث؛ حيث التقى سموه بمحافظي المحافظات وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات الحكومية والمسؤولين بها، وجرى بحث عديد من الموضوعات المتعلقة باحتياج تلك المحافظات وسبل الارتقاء بها، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات التنموية.

وافتتح خلال جولته بمحافظة صامطة مركز الغسيل الكلوي "داڤيتا"، مطلعاً على ما يُقدمه المركز من خدمات طبية للأهالي.

كما افتتح أمير جازان بالنيابة معرض المشروعات الحكومية بمحافظات الطوال والحرث وصامطة، مطلعًا على أركان المعرض المقام بقاعة الاحتفالات بصامطة، حيث استمع إلى شرح من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظات الثلاث عن أبرز المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في المجالات البلدية والطرق والنقل والكهرباء والاتصالات والتعليم والصحة والمياه والزراعة وغيرها.

وفي الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة ألقى الدكتور عبدالله بن عمر مدخلي كلمة الأهالي بهذه المناسبة، رحب فيها بزيارة أمير منطقة جازان بالنيابة، لافتاً إلى ما تجده المحافظات من اهتمام ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ثم ألقى رئيس النادي الأدبي بجازان الحسن آل خيرات قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

بعد ذلك ألقى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز كلمة أعرب خلالها عن سعادته بزيارة محافظات الطوال والحرث وصامطة والالتقاء بالأهالي، مبدياً فخره وإعجابه بما لمسه ووجده من عزة وشموخ لدى أهالي المحافظات الحدودية في دحر المعتدين، في ظل قيادة حكيمة تولي جلّ اهتمامها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدًا أننا كمسؤولين قريبون من الجميع ونسعى لتلمس الاحتياجات كافة.

وأكد أن الظروف المحيطة بنا من تحديات إقليمية ودولية زادتنا قوة ومتانة وتلاحمًا، مشددًا على أن العمل والبناء والتطوير سيستمر في منطقة جازان بمشيئة الله تعالى ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وبتعاون الجميع، سائلًا الله تعالى أن يكتب النصر والتمكين لجنودنا وقواتنا المرابطة على الحدود، وأن يتقبل شهداءنا الأبرار وأن يحفظ وطننا ومقدساتنا وقادتنا من كل مكروه.

بعد ذلك كرم أمير جازان بالنيابة، أبناء شهداء الواجب، وكذلك المتميزون من أبناء المحافظات، فيما تسلم سموه الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل محافظ صامطة عبدالعزيز بن محمد الطيار، ومحافظ الحرث سفر بن سعد الشهراني، ووكيل محافظ الطوال جابر بن محمد عواف، ومشايخ القبائل، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير جازان بالنيابة: عزة وشموخ أهالي المحافظات الحدودية تدعو للفخر
سبق

قام الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم، بجولة تفقدية لمحافظات الحدّ الجنوبي بالمنطقة، شملت محافظات الطوال والحرث وصامطة، وذلك ضمن جولاته التفقدية لكافة محافظات منطقة جازان.

ووقف أمير المنطقة بالنيابة ميدانيًّا على أوضاع المحافظات الثلاث؛ حيث التقى سموه بمحافظي المحافظات وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات الحكومية والمسؤولين بها، وجرى بحث عديد من الموضوعات المتعلقة باحتياج تلك المحافظات وسبل الارتقاء بها، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات التنموية.

وافتتح خلال جولته بمحافظة صامطة مركز الغسيل الكلوي "داڤيتا"، مطلعاً على ما يُقدمه المركز من خدمات طبية للأهالي.

كما افتتح أمير جازان بالنيابة معرض المشروعات الحكومية بمحافظات الطوال والحرث وصامطة، مطلعًا على أركان المعرض المقام بقاعة الاحتفالات بصامطة، حيث استمع إلى شرح من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظات الثلاث عن أبرز المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في المجالات البلدية والطرق والنقل والكهرباء والاتصالات والتعليم والصحة والمياه والزراعة وغيرها.

وفي الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة ألقى الدكتور عبدالله بن عمر مدخلي كلمة الأهالي بهذه المناسبة، رحب فيها بزيارة أمير منطقة جازان بالنيابة، لافتاً إلى ما تجده المحافظات من اهتمام ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ثم ألقى رئيس النادي الأدبي بجازان الحسن آل خيرات قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

بعد ذلك ألقى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز كلمة أعرب خلالها عن سعادته بزيارة محافظات الطوال والحرث وصامطة والالتقاء بالأهالي، مبدياً فخره وإعجابه بما لمسه ووجده من عزة وشموخ لدى أهالي المحافظات الحدودية في دحر المعتدين، في ظل قيادة حكيمة تولي جلّ اهتمامها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدًا أننا كمسؤولين قريبون من الجميع ونسعى لتلمس الاحتياجات كافة.

وأكد أن الظروف المحيطة بنا من تحديات إقليمية ودولية زادتنا قوة ومتانة وتلاحمًا، مشددًا على أن العمل والبناء والتطوير سيستمر في منطقة جازان بمشيئة الله تعالى ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وبتعاون الجميع، سائلًا الله تعالى أن يكتب النصر والتمكين لجنودنا وقواتنا المرابطة على الحدود، وأن يتقبل شهداءنا الأبرار وأن يحفظ وطننا ومقدساتنا وقادتنا من كل مكروه.

بعد ذلك كرم أمير جازان بالنيابة، أبناء شهداء الواجب، وكذلك المتميزون من أبناء المحافظات، فيما تسلم سموه الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل محافظ صامطة عبدالعزيز بن محمد الطيار، ومحافظ الحرث سفر بن سعد الشهراني، ووكيل محافظ الطوال جابر بن محمد عواف، ومشايخ القبائل، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
08:37 PM

أمير جازان بالنيابة: عزة وشموخ أهالي المحافظات الحدودية تدعو للفخر

شدد على أن العمل والبناء والتطوير سيستمر في المنطقة بمشيئة الله وتوجيهات القيادة

A A A
محمد المواسي - جازان
2
7,293

قام الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم، بجولة تفقدية لمحافظات الحدّ الجنوبي بالمنطقة، شملت محافظات الطوال والحرث وصامطة، وذلك ضمن جولاته التفقدية لكافة محافظات منطقة جازان.

ووقف أمير المنطقة بالنيابة ميدانيًّا على أوضاع المحافظات الثلاث؛ حيث التقى سموه بمحافظي المحافظات وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات الحكومية والمسؤولين بها، وجرى بحث عديد من الموضوعات المتعلقة باحتياج تلك المحافظات وسبل الارتقاء بها، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات التنموية.

وافتتح خلال جولته بمحافظة صامطة مركز الغسيل الكلوي "داڤيتا"، مطلعاً على ما يُقدمه المركز من خدمات طبية للأهالي.

كما افتتح أمير جازان بالنيابة معرض المشروعات الحكومية بمحافظات الطوال والحرث وصامطة، مطلعًا على أركان المعرض المقام بقاعة الاحتفالات بصامطة، حيث استمع إلى شرح من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظات الثلاث عن أبرز المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في المجالات البلدية والطرق والنقل والكهرباء والاتصالات والتعليم والصحة والمياه والزراعة وغيرها.

وفي الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة ألقى الدكتور عبدالله بن عمر مدخلي كلمة الأهالي بهذه المناسبة، رحب فيها بزيارة أمير منطقة جازان بالنيابة، لافتاً إلى ما تجده المحافظات من اهتمام ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ثم ألقى رئيس النادي الأدبي بجازان الحسن آل خيرات قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

بعد ذلك ألقى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز كلمة أعرب خلالها عن سعادته بزيارة محافظات الطوال والحرث وصامطة والالتقاء بالأهالي، مبدياً فخره وإعجابه بما لمسه ووجده من عزة وشموخ لدى أهالي المحافظات الحدودية في دحر المعتدين، في ظل قيادة حكيمة تولي جلّ اهتمامها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدًا أننا كمسؤولين قريبون من الجميع ونسعى لتلمس الاحتياجات كافة.

وأكد أن الظروف المحيطة بنا من تحديات إقليمية ودولية زادتنا قوة ومتانة وتلاحمًا، مشددًا على أن العمل والبناء والتطوير سيستمر في منطقة جازان بمشيئة الله تعالى ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وبتعاون الجميع، سائلًا الله تعالى أن يكتب النصر والتمكين لجنودنا وقواتنا المرابطة على الحدود، وأن يتقبل شهداءنا الأبرار وأن يحفظ وطننا ومقدساتنا وقادتنا من كل مكروه.

بعد ذلك كرم أمير جازان بالنيابة، أبناء شهداء الواجب، وكذلك المتميزون من أبناء المحافظات، فيما تسلم سموه الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل محافظ صامطة عبدالعزيز بن محمد الطيار، ومحافظ الحرث سفر بن سعد الشهراني، ووكيل محافظ الطوال جابر بن محمد عواف، ومشايخ القبائل، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

شارك برأيك
2
17

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
28,327
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
23,329
54 مليار ..

54 مليار ..

27 يوليو
24,338
26 مليار

26 مليار

25 يوليو
19,819

الفعاليات

جارية
01
أغسطس

مهرجان الورد والفاكهة

تنتهي 18 أغسطس
جارية
02
أغسطس

دراجون أكروبات

تنتهي 30 أغسطس
جارية
03
أغسطس

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية الاول

تنتهي 15 أغسطس

كاريكاتير

وللراتب عتاب.. بعد طول غياب

المقالات

البنات وسناب شات

البنات وسناب شات

حمد مشخص
أرنب بخمسين ألفًا..!!

أرنب بخمسين ألفًا..!!

محمد الصيـعري
قطر كذبت الكذبة وصدَّقتها!

قطر كذبت الكذبة وصدَّقتها!

نايف معلا
هل العقار في ركود أم انهيار؟

هل العقار في ركود أم انهيار؟

إبراهيم باداود
فواتير الخدمات.. هل يتم التلاعب بها؟

فواتير الخدمات.. هل يتم التلاعب بها؟

عبدالرحمن المرشد
ضرب اقتصاد الوطن في مهرجان للتمور!

ضرب اقتصاد الوطن في مهرجان للتمور!

محمد الغامدي
هل غرست شجرة في حياتك؟

هل غرست شجرة في حياتك؟

خالد الشبانة
المراكز والأندية الرياضية النسائية.. الانتقال من الخفاء إلى العلن

المراكز والأندية الرياضية النسائية.. الانتقال من الخفاء إلى العلن

حواء القرني
تقارير الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى في ظل الرؤية

تقارير الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى في ظل الرؤية

أ. د. جبريل العريشي
طريق الباحة يا معالي الوزير!

طريق الباحة يا معالي الوزير!

صالح مطر الغامدي
الأم محبوبة.. والأب مهضوم الحقوق..!!

الأم محبوبة.. والأب مهضوم الحقوق..!!

محمد الصيـعري
"موهبة الخط".. يا معالي وزير التعليم؟!!

"موهبة الخط".. يا معالي وزير التعليم؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟
بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة