أمير جازان بالنيابة: موقف المملكة من دعم الشرعية في اليمن مشرِّف

أشاد بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بينهما

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس الجالية اليمنية في المنطقة، عبده بن محمد الشوخي والوفد المرافق له.

ونوّه أمير منطقة جازان بالنيابة خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الشقيقة وما توليه القيادة الحكمية من جهود متواصلة للوقوف مع الحق ودعم الشرعية في اليمن، متمنيًا تحقيق الأمن والاستقرار لليمن.

وأكد أمير منطقة جازان بالنيابة سعي المملكة الدائم إلى نصرة المظلوم والوقوف بجوار الحق إلى جانب دورها في حماية أراضيها من أي مغرض يحاول المساس بأمنها .

وأعرب رئيس الجالية اليمنية بالمنطقة باسمه ونيابة عن كافة اليمنيين المقيمين بجازان عن خالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – لكل ما تقدمه المملكة من دعم ومساندة لعودة الشرعية في اليمن، معربًا عن تقديره لأمير منطقة جازان بالنيابة على التعاون الدائم الذي تقدمه إمارة منطقة جازان لأبناء الجالية اليمنية المقيمين بالمنطقة .