أمير جازان يقدم تعازيه للدكتور "المدخلي" وإخوانه في وفاة والدتهم

قدم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، تعازيه إلى المشرف على الأمانة العامة للكراسي العلمية بجامعة جازان، الدكتور عبدالرحمن بن عمر المدخلي، وإخوانه في وفاة والدتهم.

وعبر الأمير محمد بن ناصر عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة "المدخلي"، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان .

وعبر ذوو الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم إلى أمير منطقة جازان على مواساته وتعازيه، ولكل من اتصل أو أرسل أو حضر من الوزراء، وأعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء المحكمة العليا، ورئيس وقضاة محكمة الاستئناف بمنطقة جازان، وأئمة الحرمين الشريفين، ومدير جامعة جازان، وأعضاء مجلس الشورى والمشايخ القضاة، وغيرهم من وكلاء إمارة منطقة جازان، ومحافظي المحافظات ووكلاء الجامعات، وعمداء الكليات ورؤساء الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية، مما كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، داعين الله العلي القدير أن يتغمد والدتهم وجميع موتى المسلمين بواسع رحمته.