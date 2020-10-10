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"أمير عسير" للمعلمين: فخورون بما تُقَدمونه ودوركم تحصين عقول الطلاب

استقبل "آل كركمان" وعدداً من المعلمين بمناسبة يومهم العالمي

أكد أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ضرورةَ قيام المعلمين بتحصين وحماية عقول الناشئة من الأفكار الضالة والمنحرفة؛ مثمناً الدورَ الرائد الذي يقوم به المعلمون والمعلمات في بناء الأجيال.

ولفت الأمير فيصل، خلال استقباله اليوم مدير عام التعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، ومساعده للشؤون التعليمية سعد الجوني، وعدد من معلمي المنطقة، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم؛ إلى أن المعلمين محل الثقة والتقدير، ورسالتهم هي رسالة الرسل والأنبياء، وحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تُولِي التعليم جل عنايتها واهتمامها؛ إيماناً بالدور الهام له في بناء العقول ومستقبل الوطن.

من جهته أكد "آل كركمان" في كلمة له، أن الإدارة تُولي المعلمين والمعلمات عنايةً خاصةً باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وصناعة المستقبل، وعليهم تُعقد الآمال في تربية النشء؛ مثمناً لأمير المنطقة دعمه المتواصل للأسرة التعليمية في المنطقة، ولبرامج التعليم.

عقب ذلك ألقى المعلم فائز البكري قصيدةً تناوَلَ من خلالها مكانة المعلم والدور الرائد الذي يقوم به؛ فيما تَشَرّف الجميع بالسلام على أمير المنطقة.

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"أمير عسير" للمعلمين: فخورون بما تُقَدمونه ودوركم تحصين عقول الطلاب
سبق

أكد أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ضرورةَ قيام المعلمين بتحصين وحماية عقول الناشئة من الأفكار الضالة والمنحرفة؛ مثمناً الدورَ الرائد الذي يقوم به المعلمون والمعلمات في بناء الأجيال.

ولفت الأمير فيصل، خلال استقباله اليوم مدير عام التعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، ومساعده للشؤون التعليمية سعد الجوني، وعدد من معلمي المنطقة، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم؛ إلى أن المعلمين محل الثقة والتقدير، ورسالتهم هي رسالة الرسل والأنبياء، وحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تُولِي التعليم جل عنايتها واهتمامها؛ إيماناً بالدور الهام له في بناء العقول ومستقبل الوطن.

من جهته أكد "آل كركمان" في كلمة له، أن الإدارة تُولي المعلمين والمعلمات عنايةً خاصةً باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وصناعة المستقبل، وعليهم تُعقد الآمال في تربية النشء؛ مثمناً لأمير المنطقة دعمه المتواصل للأسرة التعليمية في المنطقة، ولبرامج التعليم.

عقب ذلك ألقى المعلم فائز البكري قصيدةً تناوَلَ من خلالها مكانة المعلم والدور الرائد الذي يقوم به؛ فيما تَشَرّف الجميع بالسلام على أمير المنطقة.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
01:10 PM

"أمير عسير" للمعلمين: فخورون بما تُقَدمونه ودوركم تحصين عقول الطلاب

استقبل "آل كركمان" وعدداً من المعلمين بمناسبة يومهم العالمي

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ظافر الشهري - أبها
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أكد أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ضرورةَ قيام المعلمين بتحصين وحماية عقول الناشئة من الأفكار الضالة والمنحرفة؛ مثمناً الدورَ الرائد الذي يقوم به المعلمون والمعلمات في بناء الأجيال.

ولفت الأمير فيصل، خلال استقباله اليوم مدير عام التعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، ومساعده للشؤون التعليمية سعد الجوني، وعدد من معلمي المنطقة، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم؛ إلى أن المعلمين محل الثقة والتقدير، ورسالتهم هي رسالة الرسل والأنبياء، وحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تُولِي التعليم جل عنايتها واهتمامها؛ إيماناً بالدور الهام له في بناء العقول ومستقبل الوطن.

من جهته أكد "آل كركمان" في كلمة له، أن الإدارة تُولي المعلمين والمعلمات عنايةً خاصةً باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وصناعة المستقبل، وعليهم تُعقد الآمال في تربية النشء؛ مثمناً لأمير المنطقة دعمه المتواصل للأسرة التعليمية في المنطقة، ولبرامج التعليم.

عقب ذلك ألقى المعلم فائز البكري قصيدةً تناوَلَ من خلالها مكانة المعلم والدور الرائد الذي يقوم به؛ فيما تَشَرّف الجميع بالسلام على أمير المنطقة.

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