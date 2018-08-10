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أمير عسير يرعى حفل خميس مشيط في مركز سلطان الحضاري

المنطقة تحتفل بتتويج "أبها عاصمة للسياحة العربية 2017م"

رعى أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مساء أمس حفل محافظة خميس مشيط، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة.

وبُدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، محافظ خميس مشيط، كلمةً ثمَّن خلالها دعم ومتابعة الأمير فيصل بن خالد لفعاليات وبرامج صيف خميس مشيط.

وأكد أن رعايته الكريمة تأتي امتدادًا لكل ما من شأنه الارتقاء بالمحافظة، وتوفير أفضل الخدمات الضامنة لراحة ورفاهية سكانها وزوارها، ولاسيما في موسم الصيف من كل عام، وصيف هذا العام على وجه الخصوص، الذي تحتفل فيه المنطقة بتتويج "أبها عاصمة للسياحة العربية 2017م". مشيرًا إلى أن محافظة خميس مشيط تتباهى بماضٍ عريق، وذلك من خلال استقبالها قوافل التجار، وبحاضرٍ مشرقٍ، جعلها تحتل رابع منطقة اقتصادية وتجارية بالسعودية.

عقب ذلك أُلقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة للشاعر إبراهيم المليكي، ثم شاهد أمير منطقة عسير والحضور فيلم (موجان المرئي) عن مدينة خميس مشيط في الماضي والحاضر والمستقبل عسكريًّا وتجاريًّا، الذي كتب نصه وعلق عليه صوتيًّا الشاعر عبدالرحمن عسيري، وصوره وأخرجه المصور الفوتوغرافي طارق آل زاهر. ثم شاهد الجميع أوبريت وطنيًّا بعنوان (شعب وملك) من كلمات الشاعر فهد الشهراني، وأداء الفنان رامي عبدالله والفنان فهد العمري، وقُدّم خلاله أربع لوحات غنائية وطنية.

وفي نهاية الحفل كرم أمير عسير الجهات المشاركة والداعمة في إنجاح الفعاليات، وسلمها الدروع التذكارية، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم شاهد الجميع عروض الألعاب النارية بهذه المناسبة.

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أمير عسير يرعى حفل خميس مشيط في مركز سلطان الحضاري
سبق

رعى أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مساء أمس حفل محافظة خميس مشيط، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة.

وبُدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، محافظ خميس مشيط، كلمةً ثمَّن خلالها دعم ومتابعة الأمير فيصل بن خالد لفعاليات وبرامج صيف خميس مشيط.

وأكد أن رعايته الكريمة تأتي امتدادًا لكل ما من شأنه الارتقاء بالمحافظة، وتوفير أفضل الخدمات الضامنة لراحة ورفاهية سكانها وزوارها، ولاسيما في موسم الصيف من كل عام، وصيف هذا العام على وجه الخصوص، الذي تحتفل فيه المنطقة بتتويج "أبها عاصمة للسياحة العربية 2017م". مشيرًا إلى أن محافظة خميس مشيط تتباهى بماضٍ عريق، وذلك من خلال استقبالها قوافل التجار، وبحاضرٍ مشرقٍ، جعلها تحتل رابع منطقة اقتصادية وتجارية بالسعودية.

عقب ذلك أُلقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة للشاعر إبراهيم المليكي، ثم شاهد أمير منطقة عسير والحضور فيلم (موجان المرئي) عن مدينة خميس مشيط في الماضي والحاضر والمستقبل عسكريًّا وتجاريًّا، الذي كتب نصه وعلق عليه صوتيًّا الشاعر عبدالرحمن عسيري، وصوره وأخرجه المصور الفوتوغرافي طارق آل زاهر. ثم شاهد الجميع أوبريت وطنيًّا بعنوان (شعب وملك) من كلمات الشاعر فهد الشهراني، وأداء الفنان رامي عبدالله والفنان فهد العمري، وقُدّم خلاله أربع لوحات غنائية وطنية.

وفي نهاية الحفل كرم أمير عسير الجهات المشاركة والداعمة في إنجاح الفعاليات، وسلمها الدروع التذكارية، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم شاهد الجميع عروض الألعاب النارية بهذه المناسبة.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
12:59 AM

أمير عسير يرعى حفل خميس مشيط في مركز سلطان الحضاري

المنطقة تحتفل بتتويج "أبها عاصمة للسياحة العربية 2017م"

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ظافر الشهري - أبها
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رعى أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مساء أمس حفل محافظة خميس مشيط، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة.

وبُدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، محافظ خميس مشيط، كلمةً ثمَّن خلالها دعم ومتابعة الأمير فيصل بن خالد لفعاليات وبرامج صيف خميس مشيط.

وأكد أن رعايته الكريمة تأتي امتدادًا لكل ما من شأنه الارتقاء بالمحافظة، وتوفير أفضل الخدمات الضامنة لراحة ورفاهية سكانها وزوارها، ولاسيما في موسم الصيف من كل عام، وصيف هذا العام على وجه الخصوص، الذي تحتفل فيه المنطقة بتتويج "أبها عاصمة للسياحة العربية 2017م". مشيرًا إلى أن محافظة خميس مشيط تتباهى بماضٍ عريق، وذلك من خلال استقبالها قوافل التجار، وبحاضرٍ مشرقٍ، جعلها تحتل رابع منطقة اقتصادية وتجارية بالسعودية.

عقب ذلك أُلقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة للشاعر إبراهيم المليكي، ثم شاهد أمير منطقة عسير والحضور فيلم (موجان المرئي) عن مدينة خميس مشيط في الماضي والحاضر والمستقبل عسكريًّا وتجاريًّا، الذي كتب نصه وعلق عليه صوتيًّا الشاعر عبدالرحمن عسيري، وصوره وأخرجه المصور الفوتوغرافي طارق آل زاهر. ثم شاهد الجميع أوبريت وطنيًّا بعنوان (شعب وملك) من كلمات الشاعر فهد الشهراني، وأداء الفنان رامي عبدالله والفنان فهد العمري، وقُدّم خلاله أربع لوحات غنائية وطنية.

وفي نهاية الحفل كرم أمير عسير الجهات المشاركة والداعمة في إنجاح الفعاليات، وسلمها الدروع التذكارية، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم شاهد الجميع عروض الألعاب النارية بهذه المناسبة.

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