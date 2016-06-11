أمير عسير يرعى غداً انطلاق حملة تفريج كربة

بحضور نائبه منصور بن مقرن

تنطلق، يوم غد الأحد، حملة تفريج كربة "إطلاق سجناء عسير"، بمسرح المفتاحة بأبها، برعاية أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، وحضور نائبه الأمير منصور بن مقرن.

وقال أمير عسير: إن الحملة التي يشارك فيها عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة، تأتي تكريساً لأعمال الخير في شهر رمضان الكريم، وتفعيلاً للتكافل الاجتماعي؛ لإنقاذ السجناء المعسرين، ولمّ شمل أسرهم.

ودعا الأمير فيصل رجال الأعمال والشركات الكبرى إلى استشعار المسؤولية، والقيام بواجبها الوطني، في تبنّي ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية، مشدداً على أن حملة "تفريج كربة" تتطلب تعاون وتكاتف القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهدافها.

حثّ المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير عسير، المتحدث الرسمي سعد عبدالله آل ثابت، بالمشاركة في الحملة؛ طمعاً في الأجر والثواب في هذا الشهر الكريم.

يُذكر أن حفل الافتتاح سيشهد مشاركة عدد من المشايخ والوجهاء والمشاهير ونخبة من إعلاميي المنطقة.