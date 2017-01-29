أمير عسير يستقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة صباح اليوم، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، محمد بن عبدالله بن مزهر الشهري، بمناسبة تكليفه مديراً للفرع .

ورحب أمير عسير بـ"الشهري" متمنياً له التوفيق والسداد في عمله الجديد، منوهاً بجهود الهلال الأحمر ودورها الرائد في خدمة المرضى، مبرزًا الأعمال التي يقوم بها فرع الهيئة بالمنطقة من مباشرة الحوادث وإسعاف المصابين.

وقدم مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير شكره وتقديره لأمير المنطقة على حسن استقباله له والاستماع إلى توجيهاته الرامية لخدمة أهالي عسير، مؤكداً بذله لكل الجهود وتكريسها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .