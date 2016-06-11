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أمير عسير يكرّم دهانات الجزيرة في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبي

على مسرح المفتاحة في أبها بحضور الأمير منصور بن مقرن ووزير التعليم

كرّم الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير دهانات الجزيرة عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الحفل التكريمي للقطاعات المشاركة والداعمة للعمل التعليمي بالحدّ الجنوبي، وتسلّم المدير العام عبد الله بن سعود الرميح درع التكريم.

حضر الحفل الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير، ووزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وعدد من قيادات القطاعات المدنية والعسكرية، وأقامت الحفل وزارة التعليم، ونظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير على مسرح المفتاحة بمدينة أبها.

وأعرب عبد الله بن سعود الرميح عن الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير، وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم ومختلف القطاعات في سبيل استمرار العملية التعليمية لأبناء الوطن في المناطق الجنوبية للمملكة، مشيراً إلى أن تعاضد الجهود وتكاتفها شكّل صمام أمان أمام التحديات التي اعترضت هذه العملية في أجزاء غالية من الوطن منذ عامين وحتى الآن، ما أوجد بيئة تعليمية خلاقة انعكست إيجابياً على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، ووفر حافزاً لهم للتفوق والنجاح بحمد الله وفضله.

وأوضح الرميح بأن حرص القيادة الحكيمة على مواصلة العملية التعليمية، وتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها في الحدّ الجنوبي، لهو دليل ساطع على المكانة السامية للعلم في بلادنا الغالية، ما يعدّ مفخرة لنا جميعاً في بلاد الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن إسهام دهانات الجزيرة في دعم الجهود المبذولة لاستمرار العمل التعليمي في المناطق الجنوبية للمملكة يأتي في نطاق مسؤوليتها الاجتماعية كشركة وطنية رائدة تحرص على تطوير المجتمع وتعزيز تقدمه وازدهاره على الأصعدة كافة.

وشهد الحفل كلمة لوزير التعليم، وعرض فيلم بعنوان (لأجلكم) يجسّد مسيرة التعليم في المناطق الحدودية في ظل الظروف الراهنة، ورعاية أبناء وبنات الشهداء والمرابطين، فيما قدمت طفلة صغيرة هدية لأمير المنطقة عبارة عن رسمة لخريطة الوطن تتوجها صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وشاهد الحضور الأوبريت الوطني ( عزم وعلم) في ختام الحفل.

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أمير عسير يكرّم دهانات الجزيرة في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبي
سبق

كرّم الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير دهانات الجزيرة عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الحفل التكريمي للقطاعات المشاركة والداعمة للعمل التعليمي بالحدّ الجنوبي، وتسلّم المدير العام عبد الله بن سعود الرميح درع التكريم.

حضر الحفل الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير، ووزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وعدد من قيادات القطاعات المدنية والعسكرية، وأقامت الحفل وزارة التعليم، ونظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير على مسرح المفتاحة بمدينة أبها.

وأعرب عبد الله بن سعود الرميح عن الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير، وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم ومختلف القطاعات في سبيل استمرار العملية التعليمية لأبناء الوطن في المناطق الجنوبية للمملكة، مشيراً إلى أن تعاضد الجهود وتكاتفها شكّل صمام أمان أمام التحديات التي اعترضت هذه العملية في أجزاء غالية من الوطن منذ عامين وحتى الآن، ما أوجد بيئة تعليمية خلاقة انعكست إيجابياً على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، ووفر حافزاً لهم للتفوق والنجاح بحمد الله وفضله.

وأوضح الرميح بأن حرص القيادة الحكيمة على مواصلة العملية التعليمية، وتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها في الحدّ الجنوبي، لهو دليل ساطع على المكانة السامية للعلم في بلادنا الغالية، ما يعدّ مفخرة لنا جميعاً في بلاد الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن إسهام دهانات الجزيرة في دعم الجهود المبذولة لاستمرار العمل التعليمي في المناطق الجنوبية للمملكة يأتي في نطاق مسؤوليتها الاجتماعية كشركة وطنية رائدة تحرص على تطوير المجتمع وتعزيز تقدمه وازدهاره على الأصعدة كافة.

وشهد الحفل كلمة لوزير التعليم، وعرض فيلم بعنوان (لأجلكم) يجسّد مسيرة التعليم في المناطق الحدودية في ظل الظروف الراهنة، ورعاية أبناء وبنات الشهداء والمرابطين، فيما قدمت طفلة صغيرة هدية لأمير المنطقة عبارة عن رسمة لخريطة الوطن تتوجها صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وشاهد الحضور الأوبريت الوطني ( عزم وعلم) في ختام الحفل.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
05:40 PM

أمير عسير يكرّم دهانات الجزيرة في حفل نجاح العمل التعليمي بالحدّ الجنوبي

على مسرح المفتاحة في أبها بحضور الأمير منصور بن مقرن ووزير التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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كرّم الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير دهانات الجزيرة عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الحفل التكريمي للقطاعات المشاركة والداعمة للعمل التعليمي بالحدّ الجنوبي، وتسلّم المدير العام عبد الله بن سعود الرميح درع التكريم.

حضر الحفل الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير، ووزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وعدد من قيادات القطاعات المدنية والعسكرية، وأقامت الحفل وزارة التعليم، ونظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير على مسرح المفتاحة بمدينة أبها.

وأعرب عبد الله بن سعود الرميح عن الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير، وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم ومختلف القطاعات في سبيل استمرار العملية التعليمية لأبناء الوطن في المناطق الجنوبية للمملكة، مشيراً إلى أن تعاضد الجهود وتكاتفها شكّل صمام أمان أمام التحديات التي اعترضت هذه العملية في أجزاء غالية من الوطن منذ عامين وحتى الآن، ما أوجد بيئة تعليمية خلاقة انعكست إيجابياً على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، ووفر حافزاً لهم للتفوق والنجاح بحمد الله وفضله.

وأوضح الرميح بأن حرص القيادة الحكيمة على مواصلة العملية التعليمية، وتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها في الحدّ الجنوبي، لهو دليل ساطع على المكانة السامية للعلم في بلادنا الغالية، ما يعدّ مفخرة لنا جميعاً في بلاد الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن إسهام دهانات الجزيرة في دعم الجهود المبذولة لاستمرار العمل التعليمي في المناطق الجنوبية للمملكة يأتي في نطاق مسؤوليتها الاجتماعية كشركة وطنية رائدة تحرص على تطوير المجتمع وتعزيز تقدمه وازدهاره على الأصعدة كافة.

وشهد الحفل كلمة لوزير التعليم، وعرض فيلم بعنوان (لأجلكم) يجسّد مسيرة التعليم في المناطق الحدودية في ظل الظروف الراهنة، ورعاية أبناء وبنات الشهداء والمرابطين، فيما قدمت طفلة صغيرة هدية لأمير المنطقة عبارة عن رسمة لخريطة الوطن تتوجها صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وشاهد الحضور الأوبريت الوطني ( عزم وعلم) في ختام الحفل.

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