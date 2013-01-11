أمير عسير يلتقي برجال أعمال المنطقة ويحثهم على الشراكة المجتمعية

دعا لتقديم الصورة المثالية عن أبها وما تتمتع به من إرث حضاري

حث أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، خلال لقائه صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بالإمارة عددا من رجال الأعمال من أهالي المنطقة على تعزيز الشراكة المجتمعية مثمنا إسهاماتهم في عملية التنمية، وما يقومون به من جهود لخدمة المنطقة.

وأكد أمير منطقة عسير أن مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017م ، تمثل تحولا نوعيا في خدمة السياحة بمنطقة عسير الأمر الذي يتطلب من الجميع التفاعل مع هذه المناسبة في كل متطلباتها ومن مختلف الجوانب.

وأوضح أن الدور كبير علي المسؤولين ورجال الأعمال لا سيما وأن هذه المناسبة ستحظى بحضور نوعي من جميع دول العالم العربي والمنظمات المتخصصة بمجال السياحة الأمر الذي يستوجب علينا جميعا أن نقدم الصورة المثالية عن منطقة عسير، للتأكيد على أن اختيار أبها عاصمة السياحة العربية لم يأت من فراغ، وإنما لما يتوفر فيها من إرث حضاري وتاريخي ممتد على مسافات طويلة من الزمن ولما تحظى به المنطقة من طبيعة متنوعة تجمع كل متطلبات السياحة على مدار العام وليس لفصل معين.

ودعا أمير منطقة عسير رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص إلى دعم هذه المناسبة الغالية، ومثمنا الجهود المبذولة من قبل اللجان العاملة التي تسعى لإنجاح هذه المناسبة.

عقب ذلك شاهد الجميع عرضا مرئيا عن أبها عاصمة السياحة العربية 2017م، ثم استمع أمير المنطقة عقب ذلك لعدد من المداخلات من رجال الأعمال، وفي ختام اللقاء قدّم رجال الأعمال شكرهم إلى أمير منطقة عسير على جهوده وسعيه الحثيث للارتقاء بالمنطقة وما تشهده من تطور، مؤكدين أن ما يقوم به هي جهود مخلصة هدفها خدمة المنطقة وأبنائها.

حضر اللقاء رئيس الغرفة التجارية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، وأمين منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية لمناسبة عاصمة السياحة العربية 2017م صالح بن عبدالله القاضي، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة المهندس محمد بن عبدالله العمرة ورئيس اللجنة الإعلامية للمناسبة سعد بن عبدالله آل ثابت.دعا لتقديم الصورة المثالية عن أبها وما تتمتع به من إرث حضاري

أمير عسير يلتقي برجال أعمال المنطقة ويحثهم على الشراكة المجتمعية