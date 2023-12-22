​"أمير مكة" يشيد بمبادرة محافظة بحرة مشاركة المواطنين لمتابعة المشاريع

أشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أثناء اجتماعه السنوي بمحافظي المحافظات، بمبادرة محافظة بحرة تشكيل لجان من أهالي المحافظة لمتابعة المشاريع التنموية المنفذة في المحافظة.

وأشار محافظ بحرة خالد البقمي، إلى أن ذلك جاء بناءً على تنفيذ أمر أمير المنطقة بإشراك المواطنين لمتابعة المشاريع المتعثرة وعرضها بتقارير ترفع للمحافظة.

وتم تشكيل لجنة متابعة السيول برئاسة الشيخ سفر العتيبي، ولجنة لمتابعة الخدمات البلدية برئاسة منيف المطيري عضو المجلس البلدي، ولجنة الطرق والمواصلات برئاسة محمد العتيبي، إضافة إلى تشكيل لجنة إعلامية برئاسة ماجد الديحاني، وسعود الروقي، مع مجموعة من شباب المحافظة للرفع بالملاحظات الميدانية لرؤساء اللجان، إضافة إلى تشكيل لجنة معالجة الظواهر السلبية.

وشكر محافظ بحرة مستشار خادم الحرمين الشريفين على دعمه غير المحدود لكافة محافظات المنطقة وتوجيهه للمحافظات للاستفادة من تجربة المحافظة.