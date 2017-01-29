أمير مكة يوافق على إقامة حفل "كفى" منتصف الشهر بجدة

للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري للجمعية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز على إقامة حفل جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة منتصف شهر ربيع الثاني بإحدى القاعات بمدينة جدة.



ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة عبدالله العثيم شكره لأمير المنطقة على رعايته ودعمه برامج كفى لخدمة المجتمع والتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، مؤكداً أنَّ ذلك ليس غريباً عن ولاة أمر هذا البلد المبارك والذين وضعوا مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهم وكانوا العيون الساهرة التي تحفظ الأمن وتقطع أيادي العابثين، سائلاً المولى أن يحفظهم من الشرور وأن يديم على البلاد الأمن والأمان.



وبيَّن العثيم أن حفل كفى هذا العام يأتي احتفالاً بتوبة عدد من الشباب والذين أقلعوا عن المخدرات وعادوا ليكونوا لبنة صالحة لمجتمعهم، ويجب على الجميع الوقوف بجانبهم ودعمهم ليندمجوا مع أفراد المجتمع ويساهموا في عملية التنمية والبناء.

