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أمير مكة يوجه بمتابعة حالة المصابين بالتسمم الغذائي في تربة وتشكيل لجنة أمنية

الدوسري: فريق طبي برئاسة مدير صحة المنطقة توجه للمستشفى

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمتابعة حالات ١٤٢ شخصاً أصيبوا بحالة تسمم في محافظة تربة نتيجة تناولهم وجبات غذائية.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري أن أمير المنطقة وجه الشؤون الصحية في المنطقة بتقديم أقصى درجات العناية للمصابين، لافتاً إلى أن فريقاً من الشؤون الصحية برئاسة مديرها الدكتور مصطفى بلجون توجه للمستشفى العام بتربة ووقف على الحالات إنفاذاً لتوجيه أمير مكة.

وأشار الدوسري إلى أن حالات ١٤١ مصاباً مستقرة ولله الحمد، فيما تم تحويل طفل لمستشفيات الطائف لتلقي العلاج، مضيفاً أن أمير المنطقة وجه بتشكيل لجنة من الجهات الأمنية والصحة للتحقيق في ملابسات الحادث والرفع بتقرير مفصل له عما حدث مع تطبيق أقصى العقوبات بحق المتسببين.

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أمير مكة يوجه بمتابعة حالة المصابين بالتسمم الغذائي في تربة وتشكيل لجنة أمنية
سبق

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمتابعة حالات ١٤٢ شخصاً أصيبوا بحالة تسمم في محافظة تربة نتيجة تناولهم وجبات غذائية.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري أن أمير المنطقة وجه الشؤون الصحية في المنطقة بتقديم أقصى درجات العناية للمصابين، لافتاً إلى أن فريقاً من الشؤون الصحية برئاسة مديرها الدكتور مصطفى بلجون توجه للمستشفى العام بتربة ووقف على الحالات إنفاذاً لتوجيه أمير مكة.

وأشار الدوسري إلى أن حالات ١٤١ مصاباً مستقرة ولله الحمد، فيما تم تحويل طفل لمستشفيات الطائف لتلقي العلاج، مضيفاً أن أمير المنطقة وجه بتشكيل لجنة من الجهات الأمنية والصحة للتحقيق في ملابسات الحادث والرفع بتقرير مفصل له عما حدث مع تطبيق أقصى العقوبات بحق المتسببين.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
07:57 PM
الدوسري: فريق طبي برئاسة مدير صحة المنطقة توجه للمستشفى

أمير مكة يوجه بمتابعة حالة المصابين بالتسمم الغذائي في تربة وتشكيل لجنة أمنية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
16
15,531

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمتابعة حالات ١٤٢ شخصاً أصيبوا بحالة تسمم في محافظة تربة نتيجة تناولهم وجبات غذائية.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري أن أمير المنطقة وجه الشؤون الصحية في المنطقة بتقديم أقصى درجات العناية للمصابين، لافتاً إلى أن فريقاً من الشؤون الصحية برئاسة مديرها الدكتور مصطفى بلجون توجه للمستشفى العام بتربة ووقف على الحالات إنفاذاً لتوجيه أمير مكة.

وأشار الدوسري إلى أن حالات ١٤١ مصاباً مستقرة ولله الحمد، فيما تم تحويل طفل لمستشفيات الطائف لتلقي العلاج، مضيفاً أن أمير المنطقة وجه بتشكيل لجنة من الجهات الأمنية والصحة للتحقيق في ملابسات الحادث والرفع بتقرير مفصل له عما حدث مع تطبيق أقصى العقوبات بحق المتسببين.

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