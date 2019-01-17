أمير نجران للطلاب: أنتم رأس مال الوطن وسواعد بناء مستقبله

نظموا لوحات شعرية ونثرية جددوا فيها البيعة والولاء

قدّم مجموعة من الطلاب أمام أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، لوحات شعرية ونثرية، يجددون فيها البيعة، ويؤكدون عبرها صدق ولائهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم عدد من الطلاب، برفقة مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور محسن بن علي حكمي، وقيادات التعليم، في مكتبه بديوان الإمارة، حيث أعرب امير المنطقة عن فخره واعتزازه بما قدمه الطلاب وعبروا عنهم تجاه قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله.

وقال أمير المنطقة "إن مواقف هؤلاء الأشبال ليست بغريبة وهم نسل الأسود الذين رسموا خارطة الوطن، وساهموا في توحيد هذه البلاد المباركة، تحت راية التوحيد، مع الإمام الموحّد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ، ومضوا على هذا النهج، ملتفين حول ولاة الأمر إلى يومنا هذا.

ووجّه أمير المنطقة أبناءه الطلاب بالحفاظ على عوامل الألفة التي تميّز الشعب الكريم، وعدم الالتفات أو الانجراف وراء أسباب الفرقة، قائلا "إن الوطن قوي بالله سبحانه وتعالى ثم بقيادته وبكم، وهو بحاجتكم، فأنتم رأس المال وسواعد بناء مستقبله، فابقوا على ما تربيتم عليه في كنف آبائكم الأوفياء المخلصين.

وأضاف:"اعلموا أن الأعداء الذين ينالون من هذا الشعب الأبيّ، هم يحلمون بأن يعيشوا مثلنا في رخاء وأمان، بل يحسدونا فيما عليه المجتمع السعودي من صفات حافظت على مكارم الأخلاق، في وقت ضاعت فيه القيم لدى المتربصين بتآلفنا واستقرارنا".

وحث الأمير جلوي بن عبد العزيز في ختام اللقاء، إدارة التعليم، على مواصلة البرامج الهادفة، التي من شأنها أن تعزز القيم الوطنية لدى الطلاب والطالبات.