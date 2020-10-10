أمير نجران: نتطلع لأن يلمس كل منزل بالمنطقة أثر الجامعة

هنّأ السبيعي على نيْله الثقة الملكية ودعا إلى تكاتف الجهود

أكد أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على العناية بالتعليم، ودعم كل ما يحقق أهدافه نحو المجتمع، وفي مراحله كافة.

جاء ذلك، أثناء استقباله، في مكتبه بديوان الإمارة صباح اليوم، مدير جامعة نجران المعين حديثاً، الدكتور فلاح بن فرج بن علي السبيعي، الذي صدر بتعيينه الأمر الملكي الكريم الأسبوع الماضي.

وأعرب عن تهنئته لمدير الجامعة، على نيله الثقة الملكية الكريمة؛ سائلاً الله له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، والعون على ما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- تجاه المواطن الكريم.

وأشار إلى أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في المجتمع، داعياً إلى تكثيف الجهود لتعزيز القيم، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ أسباب الفرقة، إلى أن يلمس كل منزل بالمنطقة أثر الجامعة علمياً واجتماعياً.

من جهته، ثمّن مدير الجامعة الثقة الملكية الغالية، مؤكداً أنها وسام شرف وفخر، ودافع لبذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن، ومعرباً عن شكره لأمير المنطقة على ما لقيه من توجيهات.